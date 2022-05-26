«الإمبراطور» يودع «الثلاثي»



مراد المصري (دبي)



أسدل الوصل الستار على موسمه بفوز معنوي على الجزيرة 2-1، ضمن به الحصول على المركز السادس، في ختام مشواره بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، إلا أنه مع الخروج «خالي الوفاض» مرة أخرى من جميع البطولات، فإن الجماهير تتطلع إلى أن يكون الموسم المقبل أفضل بطموحات أكبر.

وتبدأ عملية الإحلال والتبديل مع صافرة نهاية آخر مباراة خاضها «الإمبراطور» في «زعبيل»، مع بدء «الثلاثي» ميشيل أراوخو، وراميرو، وإدريلسون حزم حقائبهم للمغادرة، بعد نهاية فترة الإعارة الحالية، مع تواصل خطوات العمل، لاستقطاب أجانب على مستوى أفضل، على غرار جيلبرتو سيلفا، وبقية صفقات الشتاء منها جيفرسون، حتى يكون الأداء الفني للفريق على قدر التطلعات.

وهناك تحركات لتعزيز «الأصفر» بلاعبين مواطنين، حيث تصدر اسم خالد السناني في مركز الحراسة، إلى جانب بعض الأسماء الأخرى في مراكز مختلفة.

فيما سيكون هناك جلسة تقييم شاملة مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان، لبحث العديد من الجوانب الفنية ووضع النقاط على الحروف، قبل الدخول في فترة الإعداد الصيفية ترقباً لانطلاق الموسم المقبل بشكل مبكر بسبب «روزنامة» كأس العالم 2022 .

ويرى هيلمان مدرب الوصل، أنه من الجيد أن الفريق أنهى الموسم بالفوز على أرضه، وتحقيق نقاط ثلاث في ختام المشوار، بعدما قدم اللاعبون كل ما لديهم في المباراة لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.