25 مليون يورو تهدد صفقة رافينيا بالفشل!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدي برشلونة الإسباني تمسكه الشديد بضم الجناح البرازيلي رافينيا «25 عاماً» لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، رغم وجود أكثر من منافس من «العيار الثقيل»، مثل ليفربول وتشيلسي وبايرن ميونيخ.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن «البارسا» سيقدم هذا الأسبوع عرضاً رسمياً جديداً، بعد أن رفض ليدز عرضاً سابقاً له بقيمة 35 مليون يورو.

وأضحت الشبكة أن برشلونة رفع عرضه إلى 50 مليون يورو، غير أن الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد رافينيا يبلغ 75 مليون يورو.

ويعود اهتمام برشلونة بالنجم الدولي البرازيلي إلى وقت سابق من هذا الموسم، في الوقت الذي وضح فيه اهتمام اللاعب نفسه باللعب لـ «البارسا»، وإعلانه عن ذلك علانية، رغم ارتباطه بعقد مع ليدز حتى «صيف 2024».

ولعب رافينيا دوراً بارزاً في بقاء ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز«البريميرليج» هذا الموسم، بعد أن كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى «الشامبيونشيب»، ونجح في حسم بقائه في آخر جولة من المسابقة، وسجل رافينيا 11 هدفاً، رغم معاناة فريقه، وتعرضه لهزائم كثيرة هذا الموسم.

ويأمل برشلونة في ضم مهاجم ينشط على الجناح الأيمن، تحسباً لفشل المفاوضات مع الفرنسي عثمان ديمبلي الذي ما زال يغالي في طلباته المادية، وتحسباً أيضاً لانتهاء إعارة الجناح الإسباني أداما تراوري هذا الصيف، وعودته إلى ناديه الإنجليزي وولفرهامبتون، حيث لا توجد نية لدى إدارة برشلونة لتجديد إعارته أو شرائه بصفة نهائية.

ويقدر موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين، النجم البرازيلي بنحو 45 مليون يورو، بينما يتمسك ناديه الإنجليزي حتى الآن بالشرط الجزائي الموجود في عقده «75مليون يورو».

ورافينيا لاعب دولي برازيلي، وشارك في 7 مباريات مع منتخب «السامبا»، ويدير أعماله النجم البرتغالي المخضرم ديكو «44 عاماً» الذي ينحدر من أصول برازيلية، وسبق له اللعب في أوروبا لبنفيكا وبورتو وبرشلونة وتشيلسي.