«حرب تشواميني» بين الريال وسان جيرمان!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم تتوقف الحرب الدائرة بين ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، عند صفقة النجم كيليان مبابي التي فاز بها النادي الباريسي، بعد أن نجح في تجديد عقد بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع «الديوك»، رغم أنه كان منذ أيام أقرب للنادي الملكي، وإنما تستمر المواجهة بينهما في «معركة جديدة» على نجم فرنسي آخر، هو أوريليان تشواميني لاعب وسط موناكو، والذي لفت إليه الأنظار بشدة طوال هذا الموسم.

وحتى وقت قريب، كان تشواميني قريباً جداً من ريال مدريد الذي حرص على الدخول في مفاوضات مباشرة مع اللاعب وناديه الفرنسي، وإن كان لم يتوصل إلى اتفاق نهائي بعد، وكان منافسه الوحيد على الصفقة ليفربول الإنجليزي، ولكن هذا الأخير انسحب منها، بعد أن دخل سان جيرمان لإفسادها على الريال، والظفر بها لنفسه، حيث لم يشأ «الريدز» الدخول في مزايدة على اللاعب.

ويتابع ريال مدريد تشواميني منذ أشهر عديدة، ويعتبره «أولوية» أولى له، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم وسطه الذي يعاني من كبر سن نجومه لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو.

ومنذ أن نجح النادي الفرنسي في حرمان الريال من الفوز بصفقة مبابي، يكثف هذا الأخير جهوده، من أجل الفوز بصفقة تشواميني، حتى لا يخسر معركة جديدة مع سان جيرمان. وترفض إدارة «الميرنجي» الحديث عن تطورات هذه الصفقة علانية الآن، وترجئ ذلك إلى ما بعد مباراة نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج» أمام ليفربول، والتي تقام بملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس يوم السبت المقبل، في الوقت الذي يحاول فيه سان جيرمان التعجيل بمفاوضاته مع اللاعب وناديه، للفوز بهذه المعركة الجديدة، والتي يبدو إنها لن تكون الأخيرة.

وبفضل تألق تشواميني مع ناديه، نجح في فرض نفسه على ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، فضمه إلى قائمة «الديوك» التي تشارك الشهر المقبل في 4 مباريات، ضمن إطار دوري الأمم الأوروبية.

تشواميني الذي يرتدي القميص 22، يمتد عقده حتى صيف 2024، ولعب هذا الموسم مع موناكو 44 مباراة وسجل 3 أهداف، وصنع هدفين.