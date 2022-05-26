الجمعة 27 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
بالصور.. الكشف عن متحف طائر لإحياء ذكرى الأسطورة مارادونا
الكشف عن متحف طائر لإحياء ذكرى الأسطورة مارادونا
26 مايو 2022 08:23

تم الكشف عن طائرة مخصصة لإحياء ذكرى الأسطورة دييجو مارادونا قبل الرحلة التي ستنتهي في قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم في وقت لاحق من العام الحالي.

وقامت شركة أرجنتينية بتمويل الطائرة (تانجو دي.10.إس) بسعة 12 مقعدا لتكون متحفا طائرا تكريما للاعب الراحل الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم 1986 وتوفي بنوبة قلبية في نوفمبر 2020.

وتظهر صورة لمارادونا وهو يقبل كأس العالم على جسم الطائرة، بينما تم وضع صورة لوجهه على الذيل.
ويتضمن الجناحان صورتين للهدفين اللذين أحرزهما مارادونا في الانتصار 2-1 على إنجلترا في دور الثمانية في

1986.

  • الكشف عن متحف طائر لإحياء ذكرى الأسطورة مارادونا


وقال جاستون كولكر الرئيس التنفيذي لشركة جيف آند جيت للتكنولوجيا المالية "أنا عاشق لمارادونا. أنا أحد أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يشاهدون مقاطع فيديو لدييجو قبل أن أخلد للنوم.
"هذه هي أول كأس عالم بدون مارادونا وربما الأخيرة مع (ليونيل) ميسي. قلت، أريد أن أصنع طائرة دييجو. ولذا أطلقنا عليها تانجو دي.10.إس".

وقال كولكر في حفل كشف النقاب عن الطائرة بحضور لاعبين سابقين من المنتخب المتوج باللقب "عندما شاهد زملاء مارادونا ذلك، كانوا مندهشين، لقد تأثروا بالطائرة".

وتتمثل الخطة في تحليق الطائرة حول الأرجنتين وفي نهاية المطاف إلى قطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم في نوفمبر.

 

وسيتمكن المشجعون من الصعود إلى الطائرة وترك رسالة لمارادونا في قمرة القيادة، و"التفاعل" مع اللاعب الراحل من خلال الذكاء الاصطناعي، ورؤية تذكارات منه ومن لاعبي منتخب 1986.
كما ستكون الطائرة متاحة للتأجير الخاص قبل طرحها في مزاد خيري.

 

وقالت دلما ابنة مارادونا "لا يمكننا تصديق أو فهم هذا الجنون، الحب الذي ينطوي عليه الأمر. إلى أي مدى سيذهب المشجعون؟ بقدر ما ستذهب الطائرة".

المصدر: وكالات
قطر
الأرجنتين
مارادونا
كأس العالم
آخر الأخبار
مقر سوق أبوظبي
الاقتصادي
مؤشر سوق أبوظبي يتصدر البورصات العربية
اليوم 15:26
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
الرياضي
«الزعيم».. اللقب 14 بـ «التيكي تاكا»
اليوم 15:25
مالديني لا يمانع تجديد عقد «السلطان»!
الرياضي
مالديني لا يمانع تجديد عقد «السلطان»!
اليوم 15:23
3 أيام من التخفيضات الكبرى تنطلق في دبي اليوم
الاقتصادي
3 أيام من التخفيضات الكبرى تنطلق في دبي اليوم
اليوم 15:23
جلف يوناتيد بطل «دوري الثالثة»
الرياضي
جلف يوناتيد بطل «دوري الثالثة»
اليوم 15:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©