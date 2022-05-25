الترايثلون يشارك في البطولة العربية بـ 4 لاعبين

دبي (الاتحاد)

يشارك منتخبنا الوطني للترايثلون في البطولة العربية المفتوحة، التي تستضيفها جمهورية مصر في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 12 دولة، ويترأس الوفد عبد الملك جاني نائب رئيس الاتحاد و4 لاعبين طموحهم الظهور بشكل جيد في البطولة: وهم محسن آل علي، سيف السماحي، عبد الله اللقيطي، وعلي الكعبي.

وأكد جاني بأن مثل هذه البطولات تعتبر محطات إضافية لكسب خبرات جديدة للاعبينا وأشاد بالدور الكبير التي تلعبه مصر ووزارة الشباب المصري في الارتقاء برياضة الترايثلون في الوطن العربي، وذلك من خلال استضافة وتنظيم العديد من البطولات لأبناء الوطن العربي في أرض الكنانة مصر.