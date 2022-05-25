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«مؤجلة» جلف وفليتوود تختتم «دوري الثالثة»
«مؤجلة» جلف وفليتوود تختتم «دوري الثالثة»
26 مايو 2022 02:25

معتصم عبدالله (دبي)

يسدل الستار في الساعة الثامنة، مساء اليوم، على منافسات النسخة الأولى لدوري الدرجة الثالثة، لموسم 2021- 2022، في المواجهة «المؤجلة» بين فريقي جلف يوناتيد وفليتوود يوناتيد على ملعب «ذا سيفنز» في دبي.
وتأهل جلف يوناتيد على حساب منافسه النجوم في نصف النهائي بالخسارة 0-1 ذهاباً، والفوز 2-0 في جولة الإياب، في المقابل تأهل فليتوود يوناتيد بتخطيه الدعم الرياضي بالفوز 2-1 ذهاباً وإياباً.
وشارك 12 فريقاً في النسخة الأولى لدوري الثالثة، ضمت إنتر سيتي، الدعم الرياضي، جلف يونايتد، رمال، مدينات، دي جاردنز يونايتد التي لعبت في المجموعة الأولى خلال الدور الأول، وفرق الزمالك، النجوم، الغربية، فليتوود يونايتد، رويال، إيليت فالكونز في المجموعة الثانية. وأقيمت 64 مباراة في الدوري، إلى ما قبل مواجهة النهائي اليوم، حيث أقيمت مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دورين على مستوى المجموعتين الأولى والثانية، وتأهلت 4 فرق إلى الدور نصف النهائي الذي أقيم بنظام الذهاب والإياب، وصولاً إلى مباراة النهائي اليوم.
ويأتي تنظيم دوري الدرجة الثالثة في نسختها الأولى ضمن رؤية اتحاد الكرة، في زيادة وإثراء المنافسات في المسابقات المحلية، من خلال زيادة عدد الفرق واللاعبين الممارسين للعبة، وتعد المسابقة الوليدة امتداداً لنجاح مسابقة دوري الدرجة الثانية التي شجعت الفرق على خوض غمار المشاركة في المسابقات الكروية المحلية.

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