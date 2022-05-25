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الرياضي
لاعب ليفربول يشجع الريال في نهائي الأبطال!
أسباس بقميص ليفربول
26 مايو 2022 02:25

مراد المصري (دبي)

تمنى الإسباني ياجو أسباس نجم سيلتا فيجو الحالي، تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب ليفربول الإنجليزي، رغم أن اللاعب سبق له الدفاع عن ألوان «الريدز»، في موسم 2013 - 2014، وذلك في النهائي المرتقب يوم السبت المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.
أسباس الذي يتواجد مع وفد من سيلتا فيجو في دبي، برر في حديثه مع «الاتحاد»، اختياره ريال مدريد للفوز بلقب الأبطال من أجل مصلحة «الليجا» بأكملها، في ظل المقارنات مع «البريميرليج» والصراع على تحقيق عائدات أكبر.
ويرى أسباس أنه لو تواجد في التشكيلة الحالية لليفربول التي تزخر بالأسماء المتميزة، لربما حقق أداء أفضل، مما فعله خلال الموسم القصير الذي قضاه مع «الريدز».

أكد أسباس المتوج بجائزة «زارا» لأفضل هداف إسباني في «الليجا» هذا الموسم للمرة الرابعة «رقم قياسي» أن هدفه الرائع أمام برشلونة، عندما أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع، ليكمل عودة فريقه من تأخره بثلاثية إلى تعادل 3-3، ليس الأجمل في مسيرته، مشيراً أن الهدف الأول الذي سجله في مسيرته مع سيلتا فيجو على ملعب فريقه بالايدوس يبقى الأجمل والأغلى بالنسبة له في مسيرة أصبح خلالها «أسطورة حية» في الفريق الواقع في مدينة فيجو الإسبانية.
تقبل أسباس قرار المدرب لويس إنريكي بعدم ضمه إلى منتخب إسبانيا رغم وجوده في التشكيلة التي خاضت «مونديال 2018»، وقال إن التواجد في «لاروخا» أمر لا يستبعده الآن أو المستقبل.
وكشف اللاعب عن أنه خلع قميصه عند شعوره بالإصابة للحصول على بطاقة صفراء، بعد تسجيل هدف أمام فالنسيا خلال ديسمبر الماضي، في خطوة وصفت بالذكية، كونه غاب لتراكم البطاقات خلال إصابته، أمر فكر به خلال الأسبوع الذي سبق اللقاء، ولم يكن وليد اللحظة.

ليفربول
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نهائي دوري الأبطال
نهائي دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
إياجو أسباس
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