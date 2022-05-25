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الرياضي
«الإمبراطور» ينهي الدوري في المركز السادس
«الإمبراطور» ينهي الدوري في المركز السادس
25 مايو 2022 23:21

 


مراد المصري (دبي)


أنهى الوصل مشوار «دوري أدنوك للمحترفين»، في المركز السادس، بعد فوزه على ضيفه الجزيرة 2-1، في المباراة التي أُقيمت على استاد زعبيل، في انطلاق «الجولة 26»، ليصل إلى «36 نقطة»، فيما جاء «فخر أبوظبي» في المركز الرابع وله 45 نقطة.
تقدم الوصل بهدف جيفرسون، بعد متابعة كرة داخل المنطقة، حولها بلمسة داخل الشباك في الدقيقة 41، وحصل الجزيرة على ضربة جزاء، بعد عرقلة من عبدالله خميس مدافع الوصل على نيافا هيرمان مهاجم الجزيرة، وتقدم لتنفيذها ديابي وسجل منها بنجاح هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وخطف الوصل هدف الفوز بواسطة جيلبرتو أوليفييرا في الدقيقة 48.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
الجزيرة
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