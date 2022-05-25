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تعادل «العنابي» و«العميد» يهدي الوصافة إلى «الملك»
تعادل «العنابي» و«العميد» يهدي الوصافة إلى «الملك»
25 مايو 2022 23:14

 
معتصم عبدالله (دبي)


سجل «القائد» إسماعيل مطر هدفاً متأخراً في الدقيقة 95، لينهي مباراة فريقه الوحدة أمام ضيفه النصر بالتعادل 2-2، على استاد آل نهيان ضمن «الجولة 26» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، ليختتم «العنابي» مشوار الدوري، برصيد 53 نقطة في المركز الثالث، مقابل 33 لـ «العميد»، فيما ضمن الشارقة مركز «الوصافة» برصيده الحالي 54 نقطة، وقبل مباراته الأخيرة أمام مضيفه العين «البطل» في ختام الدوري.
افتتح ضياء سبع التسجيل لـ «العميد» في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، مستفيداً من تمريرة الجزائري مهدي عبيد.
وأدرك عمر خربين التعادل لـ «العنابي» من ضربة جزاء في الدقيقة 54، قبل أن يسجل المدافع البرازيلي جلوبير ليما الهدف الثاني للنصر من كرة رأسية في الدقيقة 71، مترجماً عرضية البرتغالي توزي من الجهة اليسرى، وأدرك إسماعيل مطر التعادل مجدداً لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 95 ليحسم التعادل 2-2 مواجهة الفريقين.
وحافظ «العنابي» بفضل «التعادل المتأخر» على سجله خالياً من الخسارة في المباراة الأخيرة في الدوري، على مدار 9 مواسم على التوالي، منذ الخسارة أمام الإمارات 1-2 موسم 2011- 2012، في الوقت الذي فشل فيه «العميد» للموسم السادس على التوالي في تحقيق الفوز «خارج قواعده» في المباراة الأخيرة في الدوري.

 

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