العروبة «ثاني الهابطين» إلى «الهواة»



فيصل النقبي (الظفرة)



هبط العروبة إلى «الهواة»، بعد خسارته أمام الظفرة 1-2 في «الجولة 26» والأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين» ليرافق «صقور الإمارات» الذي ودع «الأضواء» منذ جولتين، وحول الظفرة الذي يؤمن بقاءه في «المحترفين» للموسم الحادي عشر على التوالي، تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين، ليصل «الفارس» إلى «النقطة 24»، وبفارق 6 نقاط عن العروبة الذي احتل «المركز 13» وله 18 نقطة.

تقدم العروبة بهدف محمد خلفان المسماري في الدقيقة 15 إثر رأسية، وجاء الرد سريعاً من الظفرة عن طريق وليد عمبر الذي أدرك التعادل، بعد تمريرة متقنة من ماكيتي ديوب في الدقيقة 28، وأضاف «البديل» سهيل المنصوري هدف الفوز في الدقيقة 89، وشهدت المباراة طرد جاك لاعب وسط العروبة للخشونة في الدقيقة 40، بعد العودة إلى «الفار».