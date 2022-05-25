الخميس 26 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
العروبة «ثاني الهابطين» إلى «الهواة»
العروبة «ثاني الهابطين» إلى «الهواة»
25 مايو 2022 20:47

 
فيصل النقبي (الظفرة)


هبط العروبة إلى «الهواة»، بعد خسارته أمام الظفرة 1-2 في «الجولة 26» والأخيرة من «دوري أدنوك للمحترفين» ليرافق «صقور الإمارات» الذي ودع «الأضواء» منذ جولتين، وحول الظفرة الذي يؤمن بقاءه في «المحترفين» للموسم الحادي عشر على التوالي، تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين، ليصل «الفارس» إلى «النقطة 24»، وبفارق 6 نقاط عن العروبة الذي احتل «المركز 13» وله 18 نقطة.
تقدم العروبة بهدف محمد خلفان المسماري في الدقيقة 15 إثر رأسية، وجاء الرد سريعاً من الظفرة عن طريق وليد عمبر الذي أدرك التعادل، بعد تمريرة متقنة من ماكيتي ديوب في الدقيقة 28، وأضاف «البديل» سهيل المنصوري هدف الفوز في الدقيقة 89، وشهدت المباراة طرد جاك لاعب وسط العروبة للخشونة في الدقيقة 40، بعد العودة إلى «الفار».

دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
العروبة
دوري الدرجة الأولى
آخر الأخبار
عينات لفحص جدري القردة
عربي ودولي
أميركا ترصد إصابات بجدري القردة في سبع ولايات
اليوم 22:06
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
عربي ودولي
أمين عام الأمم المتحدة يتعرض لهجوم إلكتروني
اليوم 21:54
أطفال في المعرض
ثقافة
مسؤولون وكتاب: «أبوظبي للكتاب».. منصة للمعرفة والإبداع
اليوم 21:47
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
الرياضي
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
اليوم 21:47
ماريا فان كيركوف مسؤولة في منظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
«الصحة العالمية» توجه نداء بشأن جدري القردة
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©