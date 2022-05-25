صلاح يؤكد بقاءه في صفوف ليفربول!

ليفربول (أ ف ب)

أكّد النجم المصري محمد صلاح أنه سيبقى في صفوف ناديه ليفربول الإنجليزي حتى نهاية عقده الموسم المقبل، من دون أن يلتزم ما إذا كان سيجدّده من عدمه.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في 30 يونيو 2023، وقد دخل في مفاوضات طويلة الأمد في الأشهر الأخيرة مع ليفربول من أجل تجديده، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن.

وفي مؤتمر صحفي مفتوح مخصّص لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يجمع ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في باريس السبت المقبل، أكّد النجم المصري أن كل تركيزه منصب على إحراز اللقب المرموق للمرة الثانية في مسيرته بعد الأول مع ليفربول بالذات عام 2019 عندما تغلّب فريقه على توتنهام 2-0.

وقال صلاح: «لا أريد التحدث عن تجديد العقد، سأبقى هنا بالتأكيد الموسم المقبل، يتعلق الأمر بالفريق».

وتابع اللاعب البالغ 29 عاماً الذي أحرز مرة جديدة لقب هداف الدوري الإنجليزي: «لا أريد أن أكون أنانياً، الأمر يتعلق بالفريق في الوقت الحالي، إنه أسبوع في غاية الأهمية بالنسبة لنا، أريد رؤية الكأس بين يدي جوردان هندرسون قائد الفريق».

أما شريكه في خط المقدمة السنغالي ساديو مانيه، فرفض بدوره الحديث عن تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2023 أيضاً بقوله لشبكة «سكاي سبورتس».

قال اللاعب في هذا الصدد بعد تكهنات حيال انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني: «السؤال حول مستقبلي سأعلن عنه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، سأجيب على هذا السؤال إذا قررت البقاء أو الرحيل بعد دوري الأبطال».