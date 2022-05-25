الجودو يهدي الإمارات 3 ذهبيات في «الخليجية»

علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار (الكويت)

رفع منتخب الجودو رصيد الإمارات إلى 37 ميدالية، في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت بعد حصده 3 ذهبيات، وضعت الإمارات في المركز الثالث، وفاز اللاعب محمدوف بذهبية الوزن المفتوح، فيما توج نجارا تتشفيلي بذهبية وزن تحت 90 كجم، كما توج ارام بذهبية وزن تحت 100 كجم.

وحقق «جودو الإمارات» بذلك 4 ذهبيات وفضية وبرونزية في مشاركة ناجحة ضمن برنامج منافساته على الصعد كافة.

وصعدت الإمارات إلي المركز الثالث في جدول الترتيب العام برصيد 37 ميدالية بواقع 15 ذهبية، و 12 فضية، و10 ميداليات برونزية، واستمرت دولة الكويت في تعزيز صدارتها بـ 69 ميدالية، فيما جاءت مملكة البحرين في المركز الثاني بإجمالي 55 ميدالية، وحلت قطر في المركز الرابع بـ 42 ميدالية.



وفاز منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية على نظيره السعودي بنتيجة 2-0 في ربع النهائي للعبة الأساطير وشارك كل من عيسى الظاهري، وبطي المنصوري، وفارس المزروعي، وخليفة المنصوري، ومحمد المطروشي، ليتأهل إلى الدور النصف النهائي.

كما حقق «سيدات الأبيض» انتصاراً مستحقاً على نظيره البحريني في أول منافسات مسابقة البادل تنس بنتيجة (3-0)، إذ فازت اللاعبتان فاطمة محمد المضرب وفاطمة عباس الجناحي في المباراة الأولى بنتيجة 2-0، فيما فازت اللاعبتان لطيفة عبدالعزيز السلمان وشيخة عبدالله الجناحي في المباراة الثانية بنتيجة 2-0، وفي المباراة الثالثة فازت اللاعبتان نوف عبدالحميد عمر، فاطمة حسن شهدور بنتيجة 2-0.

وانطلقت منافسات مسابقة البادل تنس، التي تمتد منافساتها على مدار خمسة أيام، ويتنافس خلالها منتخب الإمارات للبادل تنس للسيدات مع دول الكويت والسعودية والبحرين وعمان، عن طريق كل من شماء سعيد المهيري، فاطمة عباس الجناحي، شيخة عبدالله الجناحي، فاطمة محمد المضرب، مريم سيف الشامسي، لطيفة عبدالعزيز السلمان، نوف عبدالحميد عمر، فاطمة حسن شهدور.

وخسر منتخبنا الوطني للتنس بمنافسات الزوجي بالدور ربع النهائي في المباراة التي جمعته مع نظيره الكويتي، ومثلنا فيها كل من عمر أحمدي وعبد الله المرزوقي حيث انتهت بنتيجة 6-0 و6-0 للمجموعتين الأولى والثانية.

اختتم منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات للرجال، مشواره الخليجي بخسارة أمام نظيره البحريني بأربعة أهداف مقابل هدف ليتوج الأحمر البحريني بالميدالية البرونزية بعد هذا الفوز فيما توج بالميدالية الذهبية منتخب الكويت وأحرز المنتخب السعودي الميدالية الفضية.



الطائرة يتعثر



خسر منتخبنا الوطني لكرة الطائرة أمام المنتخب السعودي 0-3، لتتضاءل حظوظه في المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى بعد التعرض للهزيمة الثالثة. وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة لصالح الأخضر السعودي على حساب أبيض الطائرة بواقع 25-18، 25-13، 25-19.



أجندة اليوم



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد نظيره القطري في مستهل لقاءاته بالدورة الخليجية على أن يلتقي نظيره البحريني السبت المقبل، ويواجه المنتخب الكويتي الأحد، ويختتم مبارياته بمواجهة السعودية في الـ31 من الشهر الجاري.

كما يخوض منتخبنا الوطني لهوكي الجليد مباراته الختامية أمام نظيره البحريني، فيما يخوض منتخبنا للبادل تنس للسيدات لقاءه الثاني بالدورة أمام عُمان عقب فوزه في المباراة الأولى على المنتخب البحريني بنتيجة 3-0 حيث يوجد منتخبنا في المركز الثاني ويتصدر المنتخب الكويت المسابقة، فيما يلاقي غداً منتخبنا الوطني للرجال للبادل تنس نظيره الكويتي في ثاني مبارياته بالدورة.

إشادة وتقدير



ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو إنجاز المنتخب الجودو ضمن مشاركته في دورة الألعاب الخليجية والنتائج الإيجابية، بالرغم من ضيق فترة الإعداد للمنتخب الشاب استعداداً للمشاركات الإقليمية والدولية القادمة، وأشاد بجهود البعثة خلال بطولة الأشقاء وبصمة المدرب فيكتور سيكتروف.