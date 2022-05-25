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طرح تذاكر «ملحق تصفيات المونديال» غداً
طرح تذاكر «ملحق تصفيات المونديال» غداً
25 مايو 2022 17:30

الدوحة (د ب أ)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عن طرح تذاكر آخر ثلاث مباريات فاصلة ومؤهلة لكأس العالم بقطر غداً «الخميس».
وذكر الموقع الرسمي للجنة المنظمة لبطولة كاس العالم اليوم أن استاد أحمد بن علي، أحد الاستادات الثمانية التي ستشهد منافسات كأس العالم، سيستضيف المباريات الثلاثة التي يُختتم بها مشوار التصفيات المؤهلة للمونديال.
وسيحظى منتخبان بفرصة المشاركة في النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط نهاية العام الجاري.
وتنطلق المباريات الثلاثة المرتقبة يوم 7 يونيو المقبل بمباراة تجمع بين الإمارات وأستراليا لتحديد ممثل قارة آسيا الذي سيواجه في 13 من الشهر ذاته منتخب بيرو في مباراة فاصلة، ليتأهل الفائز بها مباشرة إلى المونديال، بينما تشهد المباراة الثالثة مواجهة بين منتخبي كوستاريكا ونيوزيلندا لانتزاع بطاقة التأهل مباشرة إلى كأس العالم قطر 2022.
ويلتحق الفائز من المباراة التي ستجمع بين الإمارات وأستراليا ومنتخب بيرو، بالمجموعة الرابعة في مونديال قطر 2022، والتي تضم أيضاً فرنسا حاملة اللقب وتونس والدنمارك، في حين سيلتحق الفائز من مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا بالمجموعة الخامسة لينضمّ إلى اليابان وإسبانيا حاملة لقب مونديال 2010، وألمانيا الفائزة بلقب نسخة 2014.
وتقام منافسات بطولة كأس العالم في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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