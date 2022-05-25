إقبال كبير على تذاكر الفورمولا-1 بتجربة «تخطي الواقع»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات عن طرح فئات جديدة لتذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 الذي يحتفل في هذا العام بنسخته الرابعة عشر، ووجهت الدعوة للجمهور إلى «تخطي الواقع»، واختبار تجربة متابعة أحداث الإثارة والتشويق من مواقع مختلفة خلال عطلة أسبوع السباق.

وتشهد باقات تذاكر السباق إقبالاً هائلاً، وكشف المنظمون عن نفاد تذاكر التجول فئة ثلاثة أيام على المدرجات، فيما تبقى عدد محدود من تذاكر المدرجات، بالإضافة إلى تذاكر التجول فئة يومين في أجنحة ياس، وتذاكر تجول الواحات، التي طرحها المنظمون لتوفير تجارب متجددة ومميزة لاختبار سباق الجائزة الكبرى.

وتستضيف حلبة مرسى ياس فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 خلال الفترة الواقعة بين 17 و20 نوفمبر، وذلك بعد الأحداث الدراماتيكية التي شهدها مسار حلبة مرسى ياس بتصميمها الجديد، والتي خلدت السباق لعام 2021 في سجل رياضة الفورمولا-1 وذاكرة المشجعين، بعد أن حددت مجرياته لقب بطل العالم تحت أنظار ما يزيد عن 108 ملايين مشاهد في مختلف أنحاء العالم.

وبالرغم من تبقي ما يقارب على ستة أشهر على موعد السباق الختامي، تقارب غالبية فئات تذاكر السباق لهذا العام على النفاد، بالتزامن مع إقبال غير مسبوق على تذاكر المدرجات وباقات الضيافة منذ طرح التذاكر قبل شهرين.

وتوفر باقة التجول فئة يومين في أجنحة ياس، والتي تطرح لأول مرة في هذا العام، لعشاق السباقات اختبار باقات الضيافة المميزة في حلبة مرسى ياس من موقعين يقدمان إطلالات رائعة على مسار السباق وخيارات ضيافة مميزة، فيما تتيح باقة التجول فئة ثلاثة أيام لحامليها فرصة متابعة مجريات الإثارة من أجنحة ياس في المدرجين الشمالي والغربي، ويمكن لحاملي هذه الباقة من التذاكر اختيار متابعة السباق يوم الأحد في أي من هذين الموقعين.

وتتميز أجنحة ياس بأجوائها الفخمة، حيث توفر لضيوفها إطلالات مميزة على مسار السباق، بالإضافة إلى شاشات العرض الكبيرة والمقاعد الوثيرة وخيارات راقية من الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى مقاعد محجوزة على الشرفة لمتابعة الأحداث الإثارة مباشرة على المسار.

كما توفر باقة التجول فئة ثلاثة أيام خياراً مميزًا لاختبار متابعة تجربة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا-1 من عدة زوايا خلال عطلة أسبوع السباق، ولاقت هذه الباقة إقبالاً واسعاً أسفر عن مبيع جميع تذاكرها لما توفره من تجربة فريدة تتيح لحامليها متابعة أحداث السباق من إطلالة مختلفة على مسار السباق في كل من أيام عطلة أسبوع السباق (الجمعة والسبت والأحد)، في كل من المدرج الشمالي والجنوبي ومدرج المارينا.

وتتيح كل من باقتي التجول فئة يومين في أجنحة ياس، والتجول فئة ثلاثة أيام على المدرجات، لحامليها فرصة التجول في مناطق الواحات، حيث تتوفر خيارات متنوعة من أشهى وألذ الأطعمة والمشروبات، والعديد من الأنشطة الترفيهية التي تتواصل طوال اليوم، كما تتيح لهم دخول منطقة مشجعي الفورمولا-1 والمشاركة في الجولة المفتوحة في منطقة الصيانة يوم الخميس، بالإضافة إلى حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق.

كما تتضمن باقات التذاكر الجديدة لهذا العام، تذكرة التجول في الواحات الحصرية بالمقيمين في جزيرة ياس، وتتيح هذه الفئة من التذاكر لحامليها إمكانية اختبار الأجواء المميزة في مناطق الواحات وخيارات الضيافة والأنشطة الترفيهية فيها بعيداً مجريات السباق. حيث يمكن لهم تمضية يوم جمعة حافل بالمتعة والترفيه برفقة العائلة في حلبة مرسى ياس واستكشاف الوحات الأربع في حلبة مرسى ياس، بالإضافة إلى منطقة مشجعي الفورمولا1 وزيارة تلة أبوظبي.