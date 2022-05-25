العين والشارقة.. «درع البنفسج»



معتز الشامي (دبي)



في مباراة ختام الموسم، والتتويج رسمياً بدرع «دوري أدنوك للمحترفين»، يستضيف العين، فريق الشارقة على استاد هزاع بن زايد في الساعة التاسعة مساء غد «الخميس»، في مباراة بشعار الفوز وتأكيد الزعامة.

ويدخل «الزعيم» اللقاء، منتشياً بحسم اللقب، في موسم استثنائي، تربع فيه على قمة الترتيب، منذ الجولة الأولى وحتى الأخيرة، وحقق خلال مشواره الصعب 20 فوزاً، و4 تعادلات وخسارة وحيدة، وجمع 64 نقطة ويبحث عن «مسك الختام»، بـ «العلامة الكاملة» أمام «الملك»، ليختتم الموسم بـ 67 نقطة.

وتقام المباراة المرتقبة من دون مشاركة الدوليين، لظروف ارتباطهم بمعسكر المنتخب، وتمكن العين من الفوز في المباريات الأخيرة، رغم حسم اللقب أمام الجزيرة في «الجولة 23» بالفوز بـ «خماسية» نظيفة، ليواصل مسيرة التألق، التي يسعى لأن يختتمها اليوم بنفس الطريقة، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس يقدم موسماً متميزاً تحت القيادة الفنية للروماني كوزمين.

وشهدت المواجهات السابقة بين الفريقين تفوق «البنفسج»، خلال 23 مباراة جمعت بينهما في دوري المحترفين، حيث حقق العين 11 فوزاً، مقابل 6 انتصارات للشارقة، و6 تعادلات، ويعد الشارقة الفريق الوحيد الذي نجح في الفوز على العين خلال الموسم الجاري، وفي حالة تكرار الانتصار تكون المرة الأولى التي يفوز فيها «الملك» ذهاباً وإياباً على «الزعيم» في موسم واحد خلال «عهد الاحتراف».

ولم يسبق للعين أن خسر مباراته الختامية للموسم إذا كانت على أرضه في دوري المحترفين، حيث فاز 5 مرات وتعادل مرة واحدة، بينما يبحث «البنفسج» عن الانتصار الثامن على التوالي هذا الموسم، وهو رقم لم يحققه الفريق منذ موسم 2012-2013.

والمفارقة أن الشارقة هو الآخر حقق 7 انتصارات متتالية في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم حتى الآن، ولم يسبق له أن حقق 8 انتصارات متتالية، وبالتالي يسعى لرقم قياسي بالفوز أمام «الزعيم».

ويملك العين أخطر ثلاثي هجومي في «دورينا»، تمكن من تسجيل 42 هدفاً «لابا 26، رحيمي 8، جوانكا 8»، بنسبة 75% من أهداف العين هذا الموسم.

وفي لقاءات الفريقين في دوري المحترفين اهتزت الشباك بـ 87 هدفاً، منها 50 هدفاً من لعب مفتوح و37 من كرات ثابتة، حيث سجل العين 50 هدفاً في شباك الشارقة، بينما أحرز «الملك» 37 هدفاً في مرمى «الزعيم»، في «المحترفين»، أما كايو لوكاس فقد سجل هدفاً بقميص العين، و4 أهداف بقميص الشارقة.