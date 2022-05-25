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جوندوجان في معسكر «الألمان»
جوندوجان في معسكر «الألمان»
25 مايو 2022 16:42

ماربيا (د ب أ)
انضم إلكاي جوندوجان لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم في معسكر المنتخب الألماني، اليوم، ليتمكن هانسي فليك، المدير الفني، من بدء التدريبات بقائمة مكتملة مكونة من 26 لاعباً، وذلك استعداداً للمباريات التي سيخوضها في دوري أمم أوروبا الشهر المقبل.
ويقيم المنتخب الألماني معسكراً تدريبياً لمدة اسبوع في جنوب إسبانيا، وكان قد سمح لجوندوجان أن ينضم للمنتخب الألماني متأخراً يومين بعد فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي يوم الأحد، وما تلاها من احتفالات.
وسجل جوندوجان هدفين ليساعد في قلب تأخر فريقه بهدفين نظيفين أمام أستون فيلا إلى 3-2 لينتزع اللقب من ليفربول.
وقال فليك عن جويندوجان: «أنا سعيد للغاية من أجله».
وأضاف: «شاهدت الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز عبر التلفاز، لقد سجل هدف تقليص الفارق، وسجل الهدف الذي منح فريقه لقب الدوري في النهاية، هذا يظهر أيضاً نوعية الجودة التي يمتلكها».
ويعد جوندوجان من القوام الرئيس للمنتخب الألماني، الذين سيعتمد عليهم فليك في نهائيات كأس العالم التي تقام في نوفمبر بقطر.
وقبل هذا، لدى المنتخب الألماني أربع مباريات دوري أمم أوروبا أمام المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا يومي 4 و14 يونيو وأمام المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا يوم 7 يونيو وأمام المجر يوم 11 يونيو.

مانشستر سيتي
إلكاي جوندوجان
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دوري أمم أوروبا
هانسي فليك
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