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الإمارات وعجمان.. «وداع الصقور»
الإمارات وعجمان.. «وداع الصقور»
25 مايو 2022 14:31

معتصم عبدالله (دبي)


يودع فريق الإمارات «دوري أدنوك للمحترفين» للمرة الرابعة في تاريخه، حينما يخوض مباراته الأخيرة أمام ضيفه عجمان غداً «الخميس» ضمن «الجولة 26» والأخيرة، حيث ينهي «الصقور» صاحب المركز الأخير برصيد 10 نقاط، مشوار «المشاركة الأضعف» في تاريخه في الكبار.
ولن تكون نقاط الفوز الثلاث في المواجهة أمام «البرتقالي» صاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة، كافية لـ«الصقور»، من أجل تجنب أضعف حصاد من النقاط في تاريخ مشاركاته في «دوري المحترفين»، خلال 9 مواسم تواجد فيها مع الكبار، حيث حصد 14 نقطة موسم 2009- 2010، والذي شهد الهبوط الأول، ليكون أضعف محصلة قبل الموسم الحالي 2021- 2022.
وعلى غرار الفوز الأول للصقور في الدوري خلال الموسم الحالي، والذي تحقق أمام عجمان 1-0، في ختام الدور الأول، يتطلع «أصحاب الأرض»، إلى تكرار التفوق في مباراة الذهاب، أملاً في تحقيق الفوز في المباراتين «ذهاباً وإياباً» أمام «البرتقالي» للمرة الأولى منذ موسم 2009- 2010.
في المقابل، يطمح «البرتقالي» إلى ختام مثالي للموسم، وتجاوز «عثرة» الخسارة في الجولة الماضية أمام العين «البطل» بنتيجة 0-4، وهي الخسارة الأكبر لعجمان في الموسم الحالي.
وستكون مباراة الليلة الـ14 في تاريخ مواجهات الإمارات وعجمان في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «الضيوف» برصيد 6 انتصارات مقابل 4 انتصارات لـ«الصقور»، فيما حسم التعادل 3 مباريات.

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