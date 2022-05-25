سالم عبدالرحمن يطارد الصدارة في «ماسترز الشطرنج»



رضا سليم (الشارقة)



واصل سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج نتائجه المتميزة، في بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 48 دولة، وحقق سالم الفوز الثالث، وجاء على حساب الإيراني إيداني بويا، ليرفع رصيده إلى 3.5 نقطة من 4 جولات.

وافتتح خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، منافسات الجولة الرابعة للبطولة، في حضور عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي، وجمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي، وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، وسامي السفريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وعمر نعمان آل علي مدير البطولة، وإحسان توردالييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج مدير أكاديمية طشقند الدولية للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وانتهى لقاء الطاولة الأولى بين المتصدران الهندي أباجيت جوبتا والأذريبجاني ميسراتدين أسكندروف بفوز الأول بجدارة، ليستمر الهندي في تصدره لقائمة الترتيب العام برصيد 4 نقاط، وعلى الطاولة الثالثة، تمكن التركي مصطفى يلماز من إيقاف زحف الروسي أليكسي سارانا، والظفر بنقطة المباراة، ليصبح في رصيده 3.5 نقطة، وفاز الروماني دانييل بوجدان على الأذريبجاني محمد مرادلي، فيما تقاسم اللاعبين نقاط المباريات على الطاولات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، حيث تعادل الأوزبكي بطل العالم للشباب جواهر سينداروف مع الايراني أمين طبطبائي، والمصنف الثاني على البطولة الأرميني جابرييل ساركيسيان مع الهندي رونق سدواني، وتعادل الهندي آرجون اريكايسي مع مواطنه جانجولي شيخار والروسي بافل بونكراتوف مع الهندي نارا يانان .

وتمكن عمارالسدراني لاعب منتخبنا الوطني ونادي الفجيرة للشطرنج من تحقيق فوز الأول في البطولة على حساب الصربية تيودورا انجيدش.

وأكد ياسر الدوخي أن البطولة حققت نجاحاً لافتاً، وفرضت نفسها كواحدة من أكبر وأهم الفعاليات الرياضية المنظمة سنوياً على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أن البطولة هذا العام تحفل بالمواهب الشابة والأبطال العالميين، ما أثرى الحدث بشكل كبير، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة والشركاء والرعاة.

وفي بطولة التحدي المقامة على هامش الماسترز، انفرد إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة والمصري محسن الجابري بالصدارة برصيد 4 نقاط كاملة، بعد نهاية الجولة الرابعة حيث فاز محسن الجابري على الأستاذة الدولية الجورجية ليلى كوريدز، وفاز إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج الفوز على محمد سعيد اليليلي لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، وتمكن العراقي آكار صالح من الظفر بنقطة المباراة في لقائه مع المصري جورج ميشيل ليحتل العراقي المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 3.5 نقطة.