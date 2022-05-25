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الرياضي
ليلة تتويج «الزعيم»
ليلة تتويج «الزعيم»
25 مايو 2022 14:24

 
معتصم عبدالله (دبي)


يسدل الستار مساء غد «الخميس» على «النسخة 47» في تاريخ «دورينا» منذ الانطلاقة موسم 1973- 1974، بإقامة 4 مباريات ضمن «الجولة 26» والأخيرة، حيث يلتقي في الفترة الأولى التي تنطلق في الساعة السادسة والربع مساءً، خورفكان مع بني ياس، والإمارات مع عجمان، وفي الثانية التي تنطلق في الساعة التاسعة مساءً، الإمارات مع عجمان، والعين مع الشارقة.
وتحمل النسخة الحالية، والتي يُطلق عليها «دوري أدنوك للمحترفين»، الرقم 14 في عهد الاحتراف منذ بداية أول نسخة لـ «دوري اتصالات للمحترفين» موسم 2008- 2009، علماً أن الإلغاء طال موسمين في تاريخ «دورينا» الأول 1990- 1991 بداعي حرب الخليج، والثاني في موسم 2019- 2020 بسبب جائحة كورونا.
وتتجه الأنظار في ختام رحلة الدوري التي استمرت على مدار 280 يوماً منذ الانطلاقة في 19 أغسطس 2021 وحتى اليوم، إلى القمة المرتقبة بين «البطل» العين وضيفه الشارقة الساعي لحسم «الوصافة» على استاد هزاع بن زايد، حيث ستكون تترقب جماهير «أصحاب الأرض» تتويجاً ملكياً لفريقها على حساب «الضيوف»، بعدما حسم العين اللقب الـ 14 في تاريخه مبكراً في انتظار معانقة الدرع بنهاية مباراة الغد.


مباريات الخميس


خورفكان - شباب الأهلي 18:15
بني ياس - اتحاد كلباء 18:15
الإمارات - عجمان 21:00
العين - الشارقة 21:00

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الشارقة
خورفكان
شباب الأهلي
بني ياس
اتحاد الكرة
الإمارات
عجمان
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