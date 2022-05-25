أرسنال يجدد عقد النني

لندن (رويترز)

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد عقد لاعب الدولي المصري محمد النني، الذي ينتهي في يونيو المقبل، لكن النادي لم يكشف عن مدة العقد الجديد.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن اللاعب سيجدد لعام واحد مع إمكانية التمديد لعام آخر.

ولعب النني البالغ عمره 29 عاماً دوراً محورياً مع أرسنال منذ انتقاله للنادي من بازل السويسري في 2016 وخاض 147 مباراة، وسجل خمسة أهداف وصنع عشرة، وكان أول لاعب مصري يلعب على الإطلاق في أرسنال.

وخاض أول مباراة له مع أرسنال في الفوز 2-1 على بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 2016، وكان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس الاتحاد في موسم 2016-2017، كما كان ضمن الفريق الفائز بمباراة درع المجتمع التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس في 2017 و2020 وساعد أرسنال على بلوغ نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019 في باكو.

وقال النني لموقع أرسنال: «أعشق هذا النادي وأشعر أنني جزء من أسرة أرسنال، أرغب في الاستمرار في هذا النادي العريق والعمل ضمن هذه الأسرة الرائعة وأنا متحمس جدا بشأن مستقبلي هنا».

وكال المدرب ميكل أرتيتا المديح للاعب الدولي المصري، وقال: «النني لاعب مهم جدا للفريق، يمنحنا طاقة لا تنضب، إضافة إلى حماسه والتزامه مع الفريق والجميع هنا يحبونه، إنه لاعب مهم جداً لنا داخل الملعب وخارجه، إنه مثل أعلى يحتذى للاعبين الشبان، وأنا سعيد جداً باستمراه مع الفريق».

من جهته قال المدير الفني إيدو: «يتمتع النني بعقلية رائعة وهو أمر مهم للفريق، يساعد الفريق بكل ما أوتي من قوة، ونحن جميعاً سعداء بوجوده معنا، حيث نتطلع للبناء على ما حققناه هذا الموسم».