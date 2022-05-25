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الرياضي
ساوثجيت: اللعب من دون جمهور «أمر محرج»!
ساوثجيت: اللعب من دون جمهور «أمر محرج»!
25 مايو 2022 12:03

لندن (رويترز) 

قال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا إن خوض مباريات من دون جماهير «أمر محرج» للمنتخب الوطني لكرة القدم، ودعا إلى سلوك أفضل من المشجعين بعد سلسلة من حوادث اجتياح أرض الملعب في نهاية الموسم المحلي.
وصدرت أوامر لمنتخب إنجلترا بخوض المباراتين المقبلتين على أرضه في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» من دون حضور مشجعين، بعد الاضطرابات التي شهدها نهائي بطولة أوروبا العام الماضي.
ويستضيف فريق المدرب ساوثجيت نظيره الإيطالي في دوري الأمم في 11 يونيو المقبل خلف أبواب مغلقة، في إعادة لمباراة نهائي بطولة أوروبا، وتم إيقاف تنفيذ الحظر المفروض على حضور المشجعين للمباراة الثانية لمدة عامين.
وقال ساوثجيت للصحفيين: «حصلنا على إنذار ونشعر بإحراج شديد الآن بسبب اللعب خلف أبواب مغلقة، ما زلنا نريد استضافة أحداث. لدينا بطولة أوروبا للسيدات هنا هذا الصيف، والتي يجب أن تكون تجربة رائعة للجميع.. نحن نتحدث عن شيء قد يكلفنا فرصة القيام بمثل هذه الأشياء».
وشهدت الملاعب الإنجليزية العديد من حوادث اجتياح أرض الملعب خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث كان روبن أولسن حارس أستون فيلا، وبيلي شارب لاعب شيفيلد يونايتد وباتريك فييرا مدرب كريستال بالاس طرفاً في حوادث على أرض الملعب مع مشجعين.
وقال ساوثجيت: «عندما تكون المباريات على أرضنا، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك، إنها مشكلة أوسع، انعكاس لما نحن فيه كدولة».
وتستهل إنجلترا مشوارها في دوري الأمم أمام المجر في الرابع من يونيو في بودابست، وهي مباراة ستقام أيضاً من دون جماهير بسبب أحداث شهدتها مباريات المجر في بطولة أوروبا 2020.
بعد ذلك، ستتوجه إنجلترا لمواجهة ألمانيا بعد ثلاثة أيام.

جاريث ساوثجيت
منتخب إنجلترا
اليويفا
كأس أمم أوروبا
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