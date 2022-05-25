«دبي فيوتشر» و«باشن آند جلوري» يخوضان تحدي «بريجادير ستيكس»



أبوظبي (الاتحاد)



يخوض «دبي فيوتشر» الفائز عدة مرات في ميدان، و«باشن آند جلوري»، الفائز بسباق من الفئة الثالثة بألوان قميص جودلفين، تحدي سباق بريجادير جيرارد ستيكس للفئة الثالثة المقام في سانداون بارك، غداً «الخميس».

وحل «دبي فيوتشر» ثالثاً بسباق قوائم في كمبتون بارك في مشاركته الوحيدة في أوروبا الموسم الماضي، ولكنه حقق لنفسه شهرة واسعة في الإمارات، من خلال العروض الرائعة التي قدمها، مسجلاً ثلاثة انتصارات في كرنفال كأس دبي العالمي متضمنة فوزين في فئة قوائم.

وحل ابن «دباوي» البالغ من العمر ست سنوات، خلف «والتون ستريت» في سباق دبي مدينة الذهب للفئة الثانية في عام 2021، وخسر في دبي شيماء كلاسيك للفئة الأولى هذا العام بفارق يزيد قليلاً عن 5 أطوال حيث واجه مجموعة من خيرة خيول المسافات المتوسطة.

وفاز «باشن آند جلوري» في جميع مشاركاته الثلاث العام الماضي في المملكة المتحدة، من ضمنها بسباق جلورياس ستيكس للفئة الثالثة في جودوود، حيث تصدر وبكل جسارة المنافسة منذ البداية، وعقب ذلك حل ثالثاً في جروسه برايس فون بادن للفئة الأولى خلف الفائز لاحقاً بسباق الآرك «توركواتر تاسو».

لم يتمكن ابن «كيب كروس» بعد من الوصول إلى مستويات مماثلة هذا الموسم، ولكنه قدم عرضاً جديراً بالتقدير في كأس دبي الذهبي للفئة الثانية في آخر مشاركة له، حيث حل بالمركز الخامس مظهراً قدرات تحمليه جيدة.

وقال سعيد بن سرور، الذي يشرف على تدريب كلا الجوادين: «مضت تحضيرات دبي فيوتشر بشكل جيد، منذ أن عاد من دبي، والعودة إلى مسافة الميل وربع الميل سوف تناسبه، وهو في قمة الجاهزية برغم أن السباق يبدو تنافسياً للغاية.

ويبدو «باشن آند جلوري» في حالة طيبة، وتنتظره أيضاً مهمة عسيرة، ونأمل أن يؤديان بصورة طيبة في هذا السباق، استعداداً لمشاركتهما المقبلة في رويال أسكوت.

ومن جهة أخرى تبحث «ساساكيا» الأخت غير الشقيقة لبطل كأس دبي العالمي «ثندر سنو»، بإشراف هنري اليكس بانتال، وقيادة جولين جوليشون، عن فوز ثالث على التوالي عبر برايس دير بادن بادينر اند جاسترونومي ليستد في بادن بادن بألمانيا.