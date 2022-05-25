خورفكان وشباب الأهلي.. «تحسين الترتيب»



فيصل النقبي (خورفكان)



بشعار «تحسين الترتيب» يخوض خورفكان وشباب الأهلي مباراتهما الأخيرة غداً «الخميس»، في «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم هذا الموسم، على استاد صقر بن محمد القاسمي، حيث يسعى «النسور» للتقدم أكثر في الجدول، وربما الوصول إلى المركز التاسع، في حال تحقيق فوزه التاريخي الأول على «الفرسان»، وخسارة بني ياس أمام اتحاد كلباء.

وفي المقابل، يحاول شباب الأهلي إنهاء الموسم بالفوز رقم 12 هذا الموسم، وتخطي حاجز «الأربعين نقطة»، وبلوغ «النقطة 42»، بعدما ضمن المركز الخامس بلا منافس.

وستكون المباراة فرصة لمواجهة ثانية بين مدربين وطنيين هما عبدالمجيد النمر ومهدي علي، حيث رجحت كفة مدرب «الفرسان» 3-1، في الدور الأول، ويحاول النمر في ختام مهمته مع الفريق، قيادة خورفكان إلى الانتصار الثالث على التوالي، وهو هدف مهم للغاية لأصحاب الأرض.

يبدو «النسور» على الورق بأفضل حالاته، فهو قادم من فوزين متتاليين، وكذلك شباب الأهلي الذي انتزع انتصارين هو الآخر، ويريد «الختام السعيد» لموسم، رغم أن الفريق لم ينجح خلاله على صعيد البطولات المحلية.