العين يضع «اللمسات الأخيرة» لتجديد عقد ريبروف

معتز الشامي (دبي)

كشفت مصادر لـ«الاتحاد» عن اتفاق شركة الكرة بنادي العين مع الأوكراني ريبروف على البقاء في القيادة الفنية، بعقد قابل للتجديد ولمدة عام، وأكدت تلك المصادر أن بعض الرتوش الأخيرة، والبنود التي تنتظر الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة أجلت الحسم، رغم تمسك المدرب بالبقاء في قلعة «الزعيم»، بعد النجاحات التي تحققت، وتوفير بيئة عمل ساعدته هو باقي الطاقم الفني على تحقيق البطولات والألقاب.

وتشير المتابعات إلى أن المدرب وضع شرطاً وحيداً سيتم الحديث بشأنه خلال الساعات القليلة المقبلة مع الإدارة، وهو السماح له بقيادة منتخب بلاده في المونديال المقبل بالدوحة، في حال تأهلت أوكرانيا التي لم تحسم بعد بطاقة التأهل.

ويمتلك ريبروف علاقات قوية ووطيدة بالاتحاد الأوكراني ويعتبر دائماً المدرب رقم 1 في خيارات الاتحاد الأوكراني لقيادة منتخب بلاده، خصوصاً وأن فترة المونديال تشهد توقف دوري أدنوك للمحترفين، وتحديداً مع بداية نوفمبر المقبل، وهو ما يمنح المدرب فرصة الانتقال لقيادة منتخب بلاده في مهمة وطنية قومية في المقام الأول، بحسب ما يراها ريبروف، على أن يعود للعين بمجرد انتهاء مشاركة منتخب بلاده في المباراة.

وعلى الجانب الآخر، يمتلك العين رغبة كبيرة في مواصلة حصد النقاط والانتصارات مع الجولة الأخيرة للدوري، والتي ستشهد تتويجه رسمياً باللقب أمام الشارقة في المواجهة المرتقبة مساء الغد على استاد هزاع بن زايد.

وترغب إدارة النادي في حسم ملف الصفقات بالشكل الذي يجهز الفريق للموسم المقبل، الذي يحمل طموحات كبيرة بمشاركة مختلفة في دوري أبطال آسيا، واستمرار الظهور بشكل متميز في البطولات المحلية.

وتفتح إدارة شركة الكرة ملف اللاعبين الأجانب فور انتهاء الموسم، رغم بدء تحركها بالفعل في هذا الملف منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث وضعت الإدارة أكثر من لاعب ضمن قائمة الاهتمامات، منها لاعب آسيوي من كوريا الجنوبية، ليكمل عقد اللاعبين الأجانب، كما يتوقع أن يكون في مركز محور الوسط الدفاعي.

بينما لا تزال هناك في القائمة أسماء من دوريات أخرى منها اليابان وأستراليا، بخلاف خيارات انضمام لاعب برازيلي أو أرجنتيني، ليكون بديل جوانكا، المرتبط بعقد مع الشباب السعودي حيث لعب للعين على سبيل الإعارة، وتشير المتابعات إلى أن إدارة الشباب السعودي يغالي في الطلبات المالية للاستغناء عن اللاعب للعين، وهو ما رفضته الإدارة التي وضعت أكثر من اسم مناسب ليحل بديلاً لجوانكا في تشكيلة الفريق الموسم المقبل، على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في ضوء موقف إدارة الشباب.

من جهة أخرى سيكون تمديد عقد الكولومبي أربوليدا من بين المهام الضرورية التي ستتحرك عليها الإدارة، خاصة بعد نجاح اللاعب في تقديم مستوى مميز بالفعل، بينما سيتم حسم الأمر بالنسبة للتونسي الدولي ياسين مرياح، سواء بالبقاء بعد التأكد من استعادته لعافيته كاملة أو بإخراجه الإعارة لمدة موسم، مع مقترح بتمديد عقده مع الزعيم.