تصفيات كأس آسيا: «أبيض الناشئين» في إندونيسيا و«الشباب» يدشن مشواره من قيرغيزستان

معتصم عبدالله (دبي)

يخوض منتخبا الإمارات للناشئين والشباب تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023، وتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، في دولتي إندونيسيا وقرغيزستان على التوالي خلال مشوار التصفيات الذي ينطلق في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

ووضعت قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023 في البحرين، «أبيض الناشئين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إندونيسيا وماليزيا وفلسطين وغوام، والتي تُلعب مبارياتها في إندونيسيا وتقام خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر.

ويشارك في التصفيات 44 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات تقام بنظام التجمع، وضمت 6 مجموعات أربعة منتخبات، وضمت 4 مجموعات خمسة منتخبات، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

في المقابل، وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 المقررة في أوزبكستان، منتخب الإمارات ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات إيران وقرغيزستان «المستضيف» وبروناي، وتقام التصفيات خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر.

وتشهد التصفيات مشاركة 44 منتخباً تم توزيعها على عشر مجموعات، حيث ضمت 6 مجموعات أربعة منتخبات، وضمت 4 مجموعات خمسة منتخبات، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وتدشن التصفيات المرتقبة في البطولتين حقبة جديدة على صعيد بطولات الناشئين والشباب في الاتحاد الآسيوي، حيث تحل نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 وكأس آسيا للشباب تحت 20 بدلاً من كأس آسيا للناشئين «تحت 16» والشباب «تحت 19»، وتجرى التصفيات من دون الاعتماد على مبداً تقسيم المناطق وفقًا لقرار لجنة مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.