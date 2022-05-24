منتخب «الشاطئية» يعود من السعودية بكأس غرب آسيا

دبي (الاتحاد)

تُوج منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية بطلاً لبطولة غرب آسيا بعد تغلبه على شقيقه العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعتهما اليوم في مدينة جازان السعودية، وعاد حاملاً كأس البطولة.

سجل أهداف منتخبنا الوطني في المباراة، اللاعبان وليد بشر وهشام منتصر «هدفين».

وهنأ علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب على لقب البطولة، التي شهدت منافسات قوية بين جميع المنتخبات المشاركة، وبيّنت مدى التطور الذي تشهده اللعبة، وأبرزت مدى انتشار شعبيتها بين دول منطقة غرب آسيا والوطن العربي.

وأكد البدواوي أن فوز «الأبيض» بالبطولة تتويج للدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لبرامج ومسابقات كرة القدم الشاطئية، التي أفرزت لمنتخبنا الوطني عدداً من اللاعبين الموهوبين، الذين حققوا أول بطولة إقليمية في أولى مشاركة إقليمية ورسمية لهم، مشيراً إلى أن خطة تطوير نشاط كرة القدم الشاطئية مستمرة للحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي تحققت في الفترة الحالية، ومواصلة عملية التطوير المستهدفة ضمن رؤية 2038 والوصول لمراحل تطويرية أعلى خلال الفترة القادمة.

وثمن البدواوي التزام اللاعبين وانضباطهم ومثابرتهم وحرصهم على تحقيق الإنجازات، مؤكداً أن جهودهم الكبيرة محط تقدير الجميع، مشيراً إلى أن الكرة الشاطئية تحظى بدعم كبير من مجلس إدارة الاتحاد، ولها حضور قوي في استراتيجية ورؤية 2038، وهذا يعد حافزاً مهما للمضي قدماً من أجل مواصلة مسيرة البطولات وتحقيق المزيد من الألقاب القارية والدولية. واختارت اللجنة المنظمة للبطولة، لاعب منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية وليد بشر أفضل لاعب في البطولة، كما فاز راشد عيد لاعب منتخبنا الوطني بلقب هداف البطولة، بعد نجاحه في تسجيل 6 أهداف، فيما نال يونس العويسي حارس مرمى منتخب عُمان جائزة أفضل حارس مرمى.