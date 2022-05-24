ختام دوري أدنوك.. موعد مع «المئوية الخامسة»

معتصم عبدالله (دبي)

سيكون «دوري أدنوك للمحترفين» على موعد مع تخطي حاجز الـ 500 هدف في «الجولة 26» والأخيرة من عمر المنافسة، التي تنطلق اليوم بثلاث مباريات تجمع الظفرة مع العروبة، الوصل مع الجزيرة، الوحدة مع النصر، قبل أن يسدل الستار على الدوري غداً «الخميس» بمباريات خورفكان مع شباب الأهلي، بني ياس مع اتحاد كلباء، العين مع الشارقة، والإمارات مع عجمان.

وشهدت منافسة الدوري تسجيل 497 هدفاً في 175 مباراة بمعدل 2.84 هدفاً في المباراة، في انتظار «المئوية الخامسة» مع انطلاقة الجولة 26 والأخيرة اليوم، والتي تتركز فيها الأنظار على «قمة القاع» بين الظفرة صاحب المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، وضيفه العروبة «الثالث عشر» برصيد 18 نقطة، حيث يمثل الصراع على تجنب «بطاقة الهبوط الثانية» المنافسة الأبرز بعدما حسم العين «المتصدر» برصيد 64 نقطة اللقب مبكراً، ونال الإمارات صاحب المركز الأخير بـ 10 نقاط بطاقة الهبوط الأولى.

وتُلعب مباريات الجولة الأخيرة لـ «دوري أدنوك للمحترفين» في غياب اللاعبين الدوليين في صفوف المنتخبين الأول والأولمبي، بعدما استدعى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب «الأبيض» 30 لاعباً في تجمع المنتخب الداخلي بدبي استعداداً لمواجهة استراليا في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، فيما استدعى الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب «الأبيض الأولمبي» 28 لاعباً ضمن قائمة المنتخب في معسكره بدبي تأهباً لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل.