الوصل والجزيرة.. «الختام المثالي»

مراد المصري (دبي)

يلتقي الوصل والجزيرة في مواجهة يتطلع فيها كل فريق للختام المثالي لمشواره في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم من جانب، ومن جانب آخر فإن «الإمبراطور» وتحديداً مدربه البرازيلي أودير هيلمان سيكون أمام محاولة فك العقدة التي لازمته منذ تولي مهمة تدريب الفريق، حيث خسر في جميع المباريات الثلاث الماضية أمام «فخر أبوظبي»، وللمفارقة بنفس النتيجة التي تتكرر وهي 3-2.

وسيلعب الجزيرة وهو مدرك أنه سينهي الموسم بالمركز الرابع بكل الأحوال عقب الخسارة أمام الوحدة في الجولة الماضية، بما يجعله يتطلع للخروج بنتيجة إيجابية من شأنها أن تشكل النهاية السعيدة، وإن كانت مهمته صعبة في ظل غياب اللاعبين الدوليين وفي مقدمتهم علي مبخوت وعبدالله رمضان وبقية الأسماء المهمة، كما سيغيب لاعبو المنتخب الأولمبي عن الفريق، بما يجعل المدرب الهولندي كايزر مطالباً بإيجاد الحلول اللازمة لهذا اللقاء.

من جانبه، يتطلع الوصل للخروج من دوامة النتائج السلبية التي تلازمه مؤخراً، والحصول على ثلاث نقاط معنوية ينهي بها الموسم بالمركز السادس، وإن كان بدوره سيفتقد للاعبيه الدوليين وأبرزهم علي سالمين في وسط الميدان، وعلي صالح المؤثر هجومياً في الفترة الأخيرة.