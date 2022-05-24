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الرياضي
شغف مورينيو لا يتوقف
شغف مورينيو لا يتوقف
24 مايو 2022 21:54

لندن (د ب أ)

 أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي أنه لا يعرف موعد إسدال الستار على مسيرته التدريبية، في ظل تطلعه للتتويج بلقب أوروبي أخر.
وصعد مورينيو «59 عاماً» بفريقه روما لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث سيواجه فينورد الهولندي غداً الأربعاء في تيرانا.
وتحدث مورينيو عن اللقاء الذي جمعه بسير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، حين استدعاء الأخير لمكتبه في أولد ترافورد، قبل مواجهة مانشستر أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عام 2013، حينما كان مورينيو يتولى تدريب النادي الملكي.
وقال مورينيو لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم الثلاثاء: سألته، كيف يسير الأمر؟ هل يتغير الأمر؟ هل يتغير الأمر بمرور السنوات؟، وقال لي لا تفكر في الأمر، لا يتغير شيئاً، الوضع يبقى كما هو حتى اليوم الأخير.
وأضاف: لهذا بقيت أقول أنني لا أصدق أنني أصبحت في التاسعة والخمسين، لا اصدق أنه مر علي 21 أو 22 عاماً في منصب المدير الفني.
وأشار: لا يمكنني أن أقول متى سأتوقف لأنني لا يمكنني أن أتصور ذلك، الشغف لا يتغير.
وتوج مورينيو بلقب كأس الاتحاد الأوروبي ثم دوري أبطال أوروبا مع بورتو، وكرر نفس الإنجاز مع إنتر ميلان الإيطالي، وتوج بالدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، وبالتالي يتطلع لحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي مع روما، ليصبح النادي الرابع الذي يحقق معه إنجازات قارية بخلاف مع حققه مع عديد الأندية على المستوي المحلي.
وقال مورينيو: هل أي إنجاز جديد يعني أكثر من الإنجاز السابق له؟ نعم.
وأضاف: الفوز باللقب الأول قد يأتي من خلال التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، الفوز باللقب الثاني يكون أكثر صعوبة من اللقب الأول، والفوز باللقب الثالث يكون أصعب من الثاني.
وختم مورينيو بالقول: لم أفز بأي شيء بعد وأريد حقاً الفوز.

مورينيو
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مانشستر يونايتد
فيرجسون
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