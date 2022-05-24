أنشيلوتي عن قرار مبابي: تركيزنا على نهائي الأبطال!

مدريد (أ ف ب)

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء إنه يحترم قرار كيليان مبابي البقاء مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مشدداً على أن لاعبيه يركزون بشكل كامل على نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسعى ريال مدريد جاهداً للتعاقد مع مبابي مع انتهاء عقده الصيف الحالي، غير أن الدولي الفرنسي رفض الانتقال إلى إسبانيا واختار تمديد عقده لثلاث سنوات مع النادي الباريسي.

وسُئل أنشيلوتي عمّا إذا كان الضجيج حيال مبابي قد يؤثر على لاعبيه، إذ يتطلع ريال مدريد إلى الفوز على ليفربول السبت والظفر بلقبه الرابع عشر في المسابقة القارية العريقة.

قال الإيطالي: من الواضح تماماً بالنسبة لنا ما يجب أن نفكر فيه. لم نتحدث أبداً عن لاعبين من أندية أخرى. نحن نحترم الجميع ونحترم القرارات التي يتخذونها ونحترم الأندية الأخرى.

وأضاف: علينا القيام بواجبنا، ومن الواضح تماماً ما يجب أن نفكر فيه، وهو النهائي.

وكان أنشيلوتي متردداً في مناقشة مسألة مبابي. وعندما سُئل عمّا إذا كان يشعر بخيبة أمل شخصياً من قرار اللاعب الفرنسي، قال: أتفهم أنه يتعين عليك القيام بواجبك، ولكنني لا أتحدث أبداً عن لاعبين لا ينتمون إلى مدريد، ولن أقوم بذلك.

وكان ريال مدريد حسم الفوز بلقب الدوري الإسباني الشهر الماضي قبل أربع مراحل من النهاية، بينما خسر ليفربول الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي السبت.

وكان ليفربول يسعى إلى رباعية غير مسبوقة في إنجلترا مع فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس إنجلترا، وبلوغه نهائي دوري الأبطال، غير أن أحلامه انتهت بخسارة الدوري المحلي.

جوتعرّض النادي الإنجليزي لنكسة إصابات عدة، إذ يرجّح غياب الإسباني تياجو ألكانتارا والبرازيلي فابينيو عن النهائي الأوروبي.

كما أن النجم المصري محمد صلاح الذي تعرّض لإصابة في الفخذ، والهولندي فيرجل فان دايك الذي يعاني من مشكلة في الركبة، كانا على مقاعد الاحتياط ضد ولفرهامبتون الأحد، رغم دخول صلاح بديلاً في الشوط الثاني.

في المقابل، أكد أنشيلوتي أن جميع لاعبيه "في حالة جيدة"، مع مشاركة الويلزي جاريث بايل والبلجيكي إيدين هازارد في التدريبات الثلاثاء.

وكان اللاعبان خارج التشكيلة الأساسية طوال الموسم الحالي، لكن أنشيلوتي قال إنهما قد يلعبان ضد ليفربول.

وأضاف الإيطالي أن هازارد يتدرب بشكل جيد، يمكنه اللعب في النهائي، بايل يمكنه اللعب أيضاً، الجميع متحمس.

وتابع: الشعور في هذه اللحظة هو الاستمتاع والاستعداد جيداً، في الوقت الحالي نحن هادئون وسعداء. مع اقترابنا من المباراة ستحضر كل الأشياء الأخرى، بعض التوتر، كله طبيعي جداً. اليوم هناك حافز كبير جداً للعب نهائي آخر.

وبالنسبة للاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو سيواصل ريال نجاحاته من دون مبابي لأن "هذا النادي لا يتعلق باللاعبين، بل بالتاريخ. بإمكان بعض اللاعبين أن يتركوا أثرهم في فترات معينة، مثل ألفريدو دي ستيفانو، كريستيانو رونالدو، لكن هذا النادي سيواصل انتصاراتها".

وتابع: اللاعبون مهمون جداً، لكن من يفوز هو النادي. قد يشعر المشجعون بالاستياء بسبب فشل التعاقد مع مبابي، لكن في ظل ما نملكه، سيواصل هذا النادي انتصاراته.

وسجل مبابي في المباراتين اللتين جمعتا ريال بسان جيرمان في ذهاب وإياب ثمن نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال وحظي في "سانتياجو برنابيو" بتحية خاصة من جمهور النادي الملكي الذي اعتقد بأن مسألة ضمه باتت محسومة.

بالنسبة لكاسيميرو مبابي "لاعب رائع جعلنا نعمل بجهد كبير في المباراتين. يجب أن نحترم قراره. إذا كان هو من اتخذ القرار، فعلينا احترامه. يجب أن نعي بأنه اتخذ هذا القرار بصحبة عائلته ولم يعد بإمكاننا الحديث عن لاعب لا ينتمي إلى ريال مدريد".

وتمنى للنجم الفرنسي "الأفضل في حياته، لكن ليس ضد ريال مدريد. نأمل أن يكون سعيداً حيث هو الآن".