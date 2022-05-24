نوير يطالب «المانشافت» بوضع حجر الأساس

ماربيلا (د ب أ)

قال مانويل نوير قائد وحارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم، إن بطولة دوري أمم أوروبا المقررة هذا الصيف، قد تشكل فرصة مهمة أمام المنتخب للبناء عليها قبل نهائيات كأس العالم المقررة في قطر.

وقال نوير «34 عاماً» المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، اليوم الثلاثاء خلال بداية معسكر المنتخب الألماني في مدينة ماربيلا الإسبانية: لا يتبقى الكثير من الوقت.

ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الإيطالي بطل أوروبا ذهاباً وإياباً كما يستضيف نظيره الإنجليزي وصيف بطل أوروبا، ويحل ضيفاً على منتخب المجر ضمن منافسات مجموعته بدوري أمم أوروبا، وذلك خلال الفترة ما بين الرابع و14 من يونيو المقبل.

وأضاف نوير: خاصة المنتخبات التي سنواجهها، حيث سنواجه إيطاليا مرتين وإنجلترا والمجر، فهي تشكل مباريات حاسمة. وتابع: المعايير هناك تكون أعلى شيئا ما. وهذه هي الفرصة لتقييمنا.

ويخوض المنتخب الألماني مباراتيه الأخيرتين في مجموعته بدوري الأمم بمواجهة إنجلترا والمجر إيابا، قبل أن يختار المدير الفني هانزي فليك قائمته لنهائيات كأس العالم التي تنطلق في 21 نوفمبر.

وقال نوير إن الهدف هو وضع حجر الأساس من أجل تقدم المنتخب للمشاركة بثقة.

وبدأ المنتخب الألماني اليوم استعداداته لبطولة دوري أمم أوروبا، في أجواء مشمسة بمعسكره التدريبي في مدينة ماربيلا، وقد حرص المدير الفني هانزي فليك على إدارة عبء العمل على لاعبيه.

واستغل لاعبون أمثال جوشوا كيميش لاعب خط وسط بايرن ميونيخ وماركو رويس مهاجم بروسيا دورتموند، الفرصة المتاحة وجلبوا زوجاتهم وصديقاتهم وأطفالهم إلى المنتجع الإسباني.

وخاض لوكاس كلويسترمان وبنجامين هنريكس لاعبا لايبزج ونيكو شلوتربيك لاعب فرايبورج، الذين خاضوا نهائي كأس ألمانيا، تدريبات في صالة الألعاب الرياضية، وذلك برفقة كاي هافيرتز وأنطونيو روديجر لاعبي تشيلسي وكريم أديمي لاعب ريد بول سالزبورج، حيث انتهوا مؤخراً من المشاركة في منافسات الموسم.

وسيصل إلكاي جوندوجان لاعب خط وسط مانشستر سيتي إلى المعسكر اليوم الثلاثاء، بعد احتفاله مع الفريق بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي حسم أمس الأول الأحد.

وقال فليك :"أبرز مهمة للفريق التدريبي هي إدارة عبء العمل. خوض دوري أمم أوروبا عقب مثل هذا الموسم الطويل، يشكل تحديا هائلا. إدارة عبء العمل لكل فرد مهم للغاية.2022/5/24