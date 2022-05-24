«الإنجليزي» يستدعي بوين وجاستين للمرة الأولى

لندن (د ب أ)

استدعى جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء، الثنائي جارود بوين مهاجم وستهام، وجيمس جاستين لاعب ليستر سيتي، للمرة الأول، استعداداً لخوض مباريات بطولة دوري أمم أوروبا التي تقام الشهر المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن جوردان هيندرسون، قائد ليفربول، وتيرون مينجيز لاعب أستون فيلا، وإميل سميث روي لاعب أرسنال، لم يتواجدوا في القائمة التي تضم 27 لاعباً.

وضمت القائمة كايل والكر، وكيران تريبير وكالفين فيليبس وفيكايو توموري، الفائز مؤخراً بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان، ولكن لم يتم استدعاء صانع ألعاب ليستر سيتي جيمس ماديسون.

وكان بوين وجاستن هما أبرز استدعاءات ساوثجيت للمباريات الأربع التي سيخوضها المنتخب الإنجليزي، حيث سيسافر إلى المجر وألمانيا ثم يواجه إيطاليا والمجر على أرضه.

وبعد أن منعته إصابته في القدم من الانضمام للمرة الأولى للمنتخب الإنجليزي في مارس الماضي، انضم بوين نجم وستهام للمنتخب بعدما قدم موسماً جيداً حيث سجل 18 هدفاً وصنع 13 هدفا في كل المسابقات.

وجاء ضم جاستن ليكون بمثابة مفاجأة كبرى. وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، في 19 مباراة في كافة المسابقات منذ تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في فبراير 2021.

وقال ساوثجيت إن بوين مهاجم وستهام يستحق الانضمام للمنتخب الإنجليزي للمرة الأولى.

وعن استدعاء بوين، قال ساوثجيت: يقدم أداءً قوياً باستمرار. بالتأكيد كنا نفكر في ضمه في مارس قبل إصابته.

وأكد: يعمل بقوة من أجل الفريق، وهو ما نريد أن يفعله كل اللاعبين. إنه يستحق أن يتم استدعاءه.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإنجليزي مع المجر مرتين، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا خلال الفترة من 4 إلى 14 يونيو.