داسيلفا: هدفنا الفوز في الختام

فيصل النقبي (كلباء)

قال داسيلفا مدرب اتحاد كلباء إنه لم يحدد الوجهة المقبلة، لكن الفكرة هي الاستمرار في هذه المنطقة، خصوصاً أنه لدى الجهاز الفني خبرة مدتها سبع سنوات في المنطقه الخليجية.

وأضاف: كما يعلم الجميع ستكون آخر مباراة لنا كجهاز فني وأكرر شكري وإمتناني لكل منتسبي نادي اتحاد كلباء على الثلاث سنوات التي قضيناها سوياً.

وحول لقاء بني ياس: سيكون من الجيد أن ننهي الموسم بفوز، خصوصاً بعد تلقينا لهزيمتين متتاليتين في الجولات الأخيرة، وبطبيعة الحال لن تكون مهمتنا مهمة سهلة، باعتبار أن لدينا العديد من الغيابات.

وأضاف: لكن في النهاية علينا أن نلعب من أجل اسمنا، ومن أجل النادي باعتبار أن الجميع محترف والهدف هو أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة.