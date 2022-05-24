الجودو يهدي الإمارات 3 ميداليات في «الألعاب الخليجية»





علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار (الكويت)

تصوير: (كامل عبد الله – محمود سالم)





رفع منتخب الدراجات حصاده في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت إلى 11 ميدالية من أصل 14، بعدما أضاف 3 ميداليات جديدة اليوم في سباق الطريق للرجال للفردي والفرق.

وحصل أحمد المنصوري على الميدالية الذهبية في مسابقة الطريق لفئة فردي الرجال 1:49:35، فيما نال يوسف ميرزا الميدالية البرونزية، وفاز البحريني أحمد ناصر بالميدالية الفضية، كما فاز منتخبنا الوطني المكوّن من يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، جابر المنصوري، خالد معيوف، سيف معيوف الكعبي، وليد النقبي بذهبية الفرق لسباق الطريق بزمن 5:28:45 وحصل المنتخب البحريني على المركز الثاني، والمنتخب الكويتي بالمركز الثالث.

وعلى صعيد مسابقات الرياضات الإلكترونية، توج كل من سالم السويدي وإبراهيم الحمادي بفضية لعبة الفيفا، فيما فاز المنتخب الكويتي بالذهبية والعُماني بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات اليوم الأول للجودو تمكن لاعبو منتخبنا الوطني من إهداء الإمارات 3 ميداليات ملونة، حيث توج جورام دراناشغيلي بذهبية وزن تحت 66 كجم، عقب فوزه على الكويتي عيسى المرزوق والسعودي مؤنس هوساوي والبحريني محمد نايف.

وتوج سعيد النقبي بالميدالية الفضية بوزن تحت 73 كجم بعد فوز البحريني رمضان كودجاكوف بالميدالية الذهبية، كما توج أحمد السميري بالميدالية البرونزية بوزن تحت 60 كجم.

وصعدت الإمارات إلى المركز الرابع في جدول الترتيب العام برصيد 34 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية، و12 فضية، و10 ميداليات برونزية، واستمرت دولة الكويت في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 62 ميدالية، فيما جاءت مملكة البحرين في المركز الثاني بإجمالي 48 ميدالية، وحلت قطر في المركز الثالث بإجمالي 39 ميدالية، تلتها سلطنة عُمان في المركز الرابع بإجمالي 27 ميدالية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بـ 36 ميدالية.

وأكد ناصر التميمي أمين عام اتحاد الجودو والمصارعة، بأن المشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية بالكويت تأتي ضمن خطة الاتحاد للاستعداد للمشاركة في أجندة المحافل المهمة خلال المرحلة المقبلة، ومنها دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها مدينة قونيه بتركيا أغسطس المقبل.

وأوضح أن الاتحاد وضع هدف المشاركة من الدورة بتحقيق 4 ميداليات ذهبية في أوزان مختلفة، حيث تحقق ضمن منافسات اليوم الأول الذهبية عن طريق اللاعب جورام دراناشغيلي، وهو الأمر الذي يبشر بحصد المزيد من الميداليات، مع عدم إغفال ذكر الميداليتين الفضية والبرونزية اللتين تم حصدهما عن طريق سعيد النقبي وأحمد السميري.

وأضاف: لاعبو منتخبنا الوطني دخلوا بمعسكرين قبل انطلاق الدورة الخليجية بجورجيا وأوزبكستان، بهدف إعدادهم على أفضل نحو ممكن وظهورهم بالصورة المنشودة خلال المنافسات في جميع الأوزان.

وفاز منتخبنا الوطني لهوكي الجليد على نظيره السعودي بنتيجة 5 – 1 في مستهل مبارياته بمرحلة المجموعات، وسيطر الفريق على المباراة بأسلوب منظم تمكن من خلاله من حسم اللقاء الافتتاحي معززاً انطلاقته بنتيجة مميزة، حيث حرص وفد الإمارات الرسمي برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على الحضور ومؤازرة المنتخب، كما حضر الدكتور مطر النيادي سفير دولة الإمارات لدى الكويت، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية.

وفي التنس، خسر عبدالرحمن الجناحي من السعودي سليمان القاسم بمنافسات دور الـ 16 بعد تقدم الأخير 6-2، وتعادل لاعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية بنتيجة 6-4 قبل أن يحسم اللاعب السعودي المباراة ويفوز بالمجموعة الثالثة بنتيجة 6-4.

وفي كرة الطاولة خسر منتخبنا بصعوبة أمام نظيره الكويتي 2-3 ضمن منافسات الفرق، والذي مثله الثلاثي الشاب صلاح البلوشي وعبدالله البلوشي وعيسى البلوشي، ليخرج المنتخب من حسابات المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى بعد التعرض للهزيمة الثالثة على التوالي.

واختتم «أبيض السيدات» مشاركته في مسابقة كرة الصالات التي أقيمت في مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن دورة الألعاب الخليجية بالكويت، بخسارته أمام نظيره السعودي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم السعودية بهدف دون رد، بينما أحرزت صالحة راشد هدف التعادل في الشوط الثاني، قبل أن يرد المنتخب السعودي بإضافة 3 أهداف ليحقق الفوز ويحصل على الميدالية البرونزية.

الإمارات تستضيف الألعاب الخليجية



أقر الاجتماع الـ 95 للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية إقامة النسخة الأولى من دورة الألعاب الرياضية الخليجية للناشئين في الإمارات العام المقبل 2023.

وناقش الاجتماع أطر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في المجال الرياضي وسبل تعزيزها في الفترة المقبلة، والعديد من المواضيع التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي والأولمبي.

وشاركت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية في الاجتماع الذي ترأسه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز.



ابن ثعلوب يهنئ



هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو بعثة منتخبنا الوطني، مشيداً بما تحقق من نتائج إيجابية، بالرغم ارتفاع مستوى البطولة وعدد المشاركين فيها من نجوم اللعبة على مستوى الخليج العربي، متمنياً أن يتواصل التألق خلال جولة اليوم الختامية لمنافسات الوزن الثقيل للعبة ضمن مشوار إعداد منتخبات الجودو للبطولات الإقليمية والدولية القادمة.

أجندة الغد

تشهد منافسات يوم غد مشاركة 4 لاعبين من منتخبنا الوطني للجودو، هم: خليفة القبيسي بوزن 81 كجم ونجارا تتشفيلي بوزن 90 كجم ورامي بوزن 100 كجم ومحمدوف بوزن فوق الـ 100 كجم.

ويلاقي منتخبنا الوطني لهوكي الجليد نظيره الكويتي في مباراته الثانية بالدورة، كما يستهل منتخبنا الوطني للبادل تنس للرجال منافساته بمواجهة المنتخب السعودي.

ويخوض منتخبنا الوطني للكرة الطائرة مباراته الرابعة مع المنتخب العٌماني، فيما يخوض منتخبنا الطاولة منافسات الفردي عن طريق اللاعب صلاح الدين البلوشي الذي يواجه نظيره السعودي تركي المطيري، كما يخوض الثنائي صلاح الدين البلوشي وعبد الله البلوشي منافسات الزوجي أمام المنتخب السعودي.