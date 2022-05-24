جوران: انتظروا عجمان في الموسم المقبل

رضا سليم (دبي)

قال الصربي جوران توفيجدزيتش مدرب فريق عجمان، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الإمارات في الجولة الأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين: المباراة الأخيرة مثل كل المباريات، وعلينا أن نلعب باحترافية ونقدم مستوى جيداً وحتى اللحظة الأخيرة من الموسم، ونحترم فريق الإمارات، ورغم أنه في المركز الأخير إلا أنه يقدم مستوى جيداً وستكون المواجهة صعبة لفريقنا وعلينا أن نكون جاهزين لها.

وأضاف: وصلنا إلى نهاية الموسم وأنا راضٍ عن النتائج والمستوى الذي حققه عجمان هذا الموسم وإن كان في الإمكان تحقيق نتائج أفضل، وما قدمنا سيكون دافعاً قوياً لنا في الموسم المقبل، وأشكر جماهير «البرتقالي» وكل من ساند الفريق وأتمنى في الموسم المقبل أن نعمل أكثر من أجل إسعاد الجماهير، والموسم لم ينته بعد ونريد أن نفوز ونتقدم خطوة في جدول الترتيب.

وعلق جوران على مستوى اللاعبين الأجانب مع الفريق، وقال: راضٍ عن مستوى الأجانب مع الفريق وفي فترة الانتقالات استبدلنا مينا بالمهاجم وليد أزارو الذي انسجم سريعاً وقدم أداء متميزاً مع الفريق، وأعتقد أن الأجانب أعطوا الجميع طاقة إيجابية في غرفة الملابس وحالة الرضا على الفريق بشكل عام وليس الأجانب فقط.

وأضاف المدرب الصربي: جددت عقدي مع الفريق، بعدما قدمنا مستوى جيداً وخطى عجمان خطوات كبيرة وأتمنى أن نستمر في تصاعد في المستوى والنتائج، ونحقق أفضل ما حققنا هذا الموسم، والحقيقة أنني سعيد بأداء اللاعبين وقدمنا مستوى جيداً رغم نقص الأجانب مقارنة ببقية الفريق، ولكن لاعبو عجمان أثبتوا أنهم قادرون على اللعب تحت الضغط.