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طاقم تحكيم إماراتي في كأس آسيا تحت 23 عاماً
طاقم تحكيم إماراتي في كأس آسيا تحت 23 عاماً
24 مايو 2022 17:00

دبي (الاتحاد)
كلفت إدارة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقماً إماراتياً دولياً ضمن أطقم الحكام التي ستُدير مباريات نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، في العاصمة الأوزبكية طشقند، خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل.
ويضم طاقمنا الوطني الدولي كلاً من، «حكام الساحة» عادل النقبي، وعمر آل علي، ويحيى الملا، و«الحكمين المساعدين» سبت عبيد، وعلى راشد النعيمي.
ويُشارك علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مُقيماً للحكام الذين سيُديرون مباريات المجموعة الأولى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها دولة الكويت للفترة من 8 إلى 14 من الشهر المقبل.
وفي سياق متصل، عيّن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الحكمين الدوليين أحمد الغيص وياسر الزعابي ضمن طاقم الحكام المُكلف بإدارة مباريات بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة قدم الصالات التي يستضيفها الاتحاد الكويتي لكرة القدم للفترة من 4 إلى 12 يونيو 2022.
ورشحت لجنة الحكام باتحاد الكرة بناءً على طلب من الاتحاد الياباني لكرة القدم حكم الساحة الدولي أحمد عيسى درويش، والحكم المساعد الدولي جاسم آل علي لإدارة مباريات في بطولة الاتحاد الياباني الدولية الودية «كأس كيرين 2022» بمدينة أوساكا اليابانية، للفترة من 10 إلى 14 من الشهر ذاته.

الاتحاد الآسيوي
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