«القوى» يشيد بمشاركة «السيدات» في «الألعاب الخليجية»

دبي (الاتحاد)

أكد فهد عبدالله نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى أهمية الاستفادة من المشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية لتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية، والعمل على الاستفادة من هذه المشاركات في وضع الأطر الداعمة لاستراتيجية اتحاد ألعاب القوى في الوصول إلى أفضل المعطيات التي تقود «أم الألعاب» للمنافسة على أفضل النتائج في المحافل الخارجية.

وقال نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى لدى استقبال بعثة منتخب السيدات، العائدة من المشاركة في دورة الألعاب الخليجية في دولة الكويت الشقيقة، إن مجلس إدارة الاتحاد بقيادة الدكتور محمد عبدالله المر وأعضاء مجلس الإدارة، والتعاون البناء والإيجابي مع الأندية، يتطلعون إلى أفضل الممارسات التي تمهد الطريق لبناء وتأسيس منتخبات قوية تمتلك القدرة على رفع رايات الدولة في المشاركات الخارجية.

وأشار إلى حرص مجلس إدارة الاتحاد على تشارك الرؤى مع الأندية للارتقاء باللعبة، والعمل على تطوير المستوى الفني، ودعم اكتشاف المواهب، والعمل على كل المخرجات التي تعزز تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي تقود إلى الواقع المشرف للعبة.

شهد استقبال المنتخب بجانب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، كل من ناصر عاشور الأمين العام، علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية رئيس لجنة الحكام، وراشد ناصر آل علي، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

يذكر أن منتخبنا الوطني للسيدات حصد 9 ميداليات ملونة خلال مشاركته في الألعاب الخليجية، بواقع ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات، حيث مثل المنتخب لطيفة الكعبي، فاطمة البلوشي، وداد روباري، جواهر المرزوقي، مهرة عبدالرحيم، فاطمة الحوسني، ميرة غلوم، عبير البلوشي، رقية المرزوقي.