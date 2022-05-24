«الجوهرة» يؤجل قراره!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي: إنه لم يتخذ قراره بعد، فيما يتعلق بمستقبله بعد الرحيل عن «السيدة العجوز» هذا الصيف.

وأضاف في لقاء سريع مع شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، أنه سعيد جداً بمقابلة النجم الأسطورة فرانشيسكو توتي أيقونة «إي إس روما»، والاستماع إليه، إذ حاول إقناعه بالانضمام لـ «الذئاب».

ورفض ديبالا الإعلان عن وجهته القادمة، بعد أن أصبح «وكيلاً حراً» من حقه التعاقد مع أي نادٍ آخر اعتباراً من الموسم الجديد، بمجرد انتهاء عقده رسمياً مع «اليوفي» في 30 يونيو المقبل.

ويعتبر ناديا روما وإنترميلان أكثر ناديين إيطاليين يسعيان لضم ديبالا، حيث سبق لتوتي محاولة إقناعه، بل واقترح عليه منحه القميص رقم 10 الذي لم يرتده أحد بعده منذ اعتزاله، ولكن ديبالا حرص على أن يؤكد أنه لا يعرف بعد ما سيفعله في المستقبل وإن علق قائلاً: من المؤكد أنني سأختار الأفضل بالنسبة لي.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يفكر في كلام توتي، قال: توتي نجم كبير وأيقونة ومحبوب من كل الجماهير في العالم، وتأثرت بكلامه وأقدره كثيراً، ولكنني الآن في حالة هدوء، وربما أعلن قراري بعد العودة من معسكر منتخب بلادي، حيث نواجه منتخب إيطاليا في مباراة ودية.

واعترف ديبالا بأن النجم الإيطالي المخضرم خافيير زانتي نائب رئيس إنتر ميلان حالياً التقى به خلال حفل خيري أقيم أمس برعاية الكاميروني صامويل إيتو، ولكنه فضل عدم الحديث عن مستقبله، وفضل إرجاء قراره إلى ما بعد عودته من معسكر المنتخب الأرجنتيني.

يذكر أن ديبالا المولود في 15نوفمبر1993 والبالغ 28عاماً، والملقب بـ «الجوهرة» بدأ مسيرته الاحترافية بنادي أنيستوتو بالأرجنتين 2011، ومنه إلى باليرمو الإيطالي، حيث لعب له 3 مواسم، وانتقل بعدها إلى يوفنتوس تورينو في 2015 في صفقة بلغت قيمتها 32 مليون يورو.

وبدأ ديبالا اللعب مع منتخب الأرجنتين عام 2015، وشارك في كأس العالم 2018 بروسيا، وسجل هدفاً في مرمى المكسيك في الدور الأول للبطولة.