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الرياضي
104 سفن تحيي ملحمة «القفال 31»
104 سفن تحيي ملحمة «القفال 31»
24 مايو 2022 14:50

 
دبي (الاتحاد)


يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية استقبال طلبات المشاركة في النسخة رقم 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كمسك ختام لفعاليات الموسم الرياضي البحري 2021-2022.
ويترقب الجميع قرار اللجنة العليا المنظمة بإعلان الموعد الجديد بعد تأجيله بسبب الأحوال الجوية، حيث تدرس اللجنة أفضل الظروف لإقامة السباق وفق معايير الأمن والسلامة التي تضمن وصول جميع المشاركين، وتنقلهم بين شواطئ الإمارات وجزيرة صير بونعير مقر انطلاقة الحدث منذ تأسيسه عام 1991.
وشهدت عملية التسجيل للمشاركة في سباق النسخة رقم 31 إقبالاً كبيراً، ووصل عدد السفن التي تم تسجيلها في السباق إلى 104 سفن محملة، في انتظار إعلان القائمة النهائية مع إغلاق باب التسجيل للمشاركة وقبل توجه قافلة النادي إلى جزيرة صير بونعير، استعداداً لاستكمال الإجراءات والمتمثلة في فحص السلامة تأهباً لانطلاقة السباق.
ورفع راشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الرياضية عضو اللجنة المنظمة لسباق (القفال 31)، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه المتواصل واهتمامه الكبير بالرياضات البحرية وسباق القفال.
وأشاد بدور اللجنة العليا المنظمة ولجان النادي وجهودهم في تنظيم وإنجاح السباق والتعاون الكبير القائم بين النادي وشركائه من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وكذلك التنسيق والتواصل مع أهل البحر من المتسابقين والنواخذة في سبيل الارتقاء بالمسابقات والفعاليات، منوهاً إلى دور اللجنة الاستشارية لمتسابقي القوارب الشراعية المحلية، التي تم تشكيلها تحت إشراف اللجنة الرياضية، حيث تتولى دعم النادي في الأمور المتعلقة بالفعاليات التراثية وتقديم الاقتراحات والتوصيات بما يخدم المصلحة العامة. 

السفن الشراعية
سباق القفال
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
الرياضات البحرية
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