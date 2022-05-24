10 أحداث تتصدر المشهد في أسبوع «الليجا»



مدريد (الاتحاد)

ما الذي كان يدور من أحداث في الكرة الإسبانية «الليجا» على مدار الأسبوع الماضي؟ هنا نستعرض أبرز 10 قصص.

1

سيميوني يتفوق للمرة العاشرة على التوالي

بعد فوزه 2-1 خارج ملعبه على ريال سوسيداد في الجولة 38 من الدوري الإسباني، احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب هذا الموسم، مما يجعله يتواجد في أحد المراكز الثلاثة الأولى طوال 10 سنوات على التوالي. أي أن فريق المدرب دييجو سيميوني كان على منصة المراكز الثلاثة الأولى في جميع مواسمه الكاملة مع أتليتي.



2

خواكين يخوض مباراته الـ 600

أضاف خواكين قائد ريال بيتيس إلى إرثه بالوصول إلى 600 مباراة في الدوري الإسباني،. وعندما واجه ريال مدريد في البرنابيو، أصبح اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً ثاني لاعب يصل إلى هذا الرقم، بعد حامل الرقم القياسي أندوني زوبيزاريتا، الذي لعب 622 مباراة في المسابقة.



3

حسم الجوائز الفردية



فاز كريم بنزيمة بجائزة بيتشيتشي، لأفضل هداف في الدوري، بفضل أهدافه الـ 27، كما تم الكشف أيضاً عن الفائز بكأس زارا، الذي تقدمه صحيفة ماركا إلى اللاعب الإسباني صاحب أعلى رصيد من الأهداف في المسابقة، وقد تقاسمها ياجو أسباس من سيلتا وراؤول دي توماس من إسبانيول، برصيد 17 هدفاً لكل منهما. بعد ذلك، أصبح بونو أول حارس مرمى من إشبيلية يفوز بكأس زامورا، بعد أن تلقت شباكه 0.77 هدف فقط في المباراة الواحدة.



4

سباق الصعود يتواصل للمحطة الأخيرة



انضم غرناطة إلى ليفانتي وديبورتيفو ألافيس في معاناة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، لكن لم يتضح بعد من سيحل مكانهم، وستكون هناك جولة أخرى في دوري الدرجة الثانية الإسباني، ولأول مرة منذ موسم 1990-1991، نصل إلى الجولة الأخيرة من دون أن يحصل أي فريق بالفعل على إحدى بطاقات الصعود وسيكون الصراع ثلاثياً بين إيبار، ألميريا وريال بلد الوليد من أجل على بطاقتي الصعود المباشرة مساء الأحد المقبل.



5

إيراولا يؤكد بقاءه في رايو فاليكانو



أكد أندوني إيراولا أنه سيظل مدرباً لرايو فاليكانو لموسم 2022-2023. وقاد صاحب الـ 39 عاماً رايو فاييكانو إلى المركز الـ 12 في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد صعود الفريق مباشرة من دوري الدرجة الثانية العام الماضي.



6

مودريتش يتسلم جائزة أسطورة ماركا



كان هذا أسبوعاً خاصاً للوكا مودريتش، حيث قدمت صحيفة ماركا للاعب جائزة أسطورة ماركا، وهي جائزة الصحيفة المرموقة لأفضل الرياضيين في العالم. ينضم مودريتش إلى نجوم كرة القدم مثل: بيليه، دييجو مارادونا، زين الدين زيدان، رونالدو نازاريو، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في نيل هذا التكريم، بالإضافة إلى نجوم آخرين مثل: مايكل جوردان ومحمد علي ويوسين بولت.



7

إشبيلية تستضيف نهائي الدوري الأوروبي



أقيم نهائي الدوري الأوروبي 2021-2022 في إسبانيا، على أرض نادي إشبيلية الفائز ست مرات بالمسابقة، فقد استقبل ملعب رامون سانشيز-بيزخوان الآلاف من مشجعي آينتراخت فرانكفورت وجلاسكو رينجرز، وتفوق الجانب الألماني على منافسه الأسكتلندي بركلات الترجيح.



8

فياريال يتأهل إلى أوروبا

بالفوز في كامب نو، دخل فياريال الجولة الأخيرة من الموسم وهو بالمقعد الأخير المؤهل إلى البطولات الأوروبية، وقد أكد حصوله على بطاقة الصعود إلى بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي العام المقبل بأناقة، بعد الفوز 2-صفر على برشلونة في كامب نو، هذا الفوز يعني أن الفريق الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون أمام مغامرة قارية جديدة في موسم 2022-2023.



9

غرناطة يهبط وريال مايوركا وقاديش يبقيان



أنتج اليوم الأخير من الموسم معركة ثلاثية لتفادي مقعد الهبوط الأخير، وجاءت الدراما في وقت متأخر. فقد أهدر خورخي مولينا ركلة جزاء أدت إلى تعادل غرناطة 0-0 ضد إسبانيول ليهبط الفريق الأندلسي إلى لاليغا سمارت بانك، حيث ساهم هدف شوكو لوزانو المتأخر في منح قاديش الفوز 1-صفر على ديبورتيفو الأفيس، وضمن ريال مايوركا النجاة من الهبوط بالفوز 2-صفر على ريال مايوركا.



10

ريال مدريد يتعادل في آخر مبارياته قبل نهائي دوري الأبطال



ربما يكون ريال مدريد قد ضمن لقب الدوري الإسباني قبل جولات من النهاية، لكن المدرب كارلو أنشيلوتي استمر في اللعب مع نجومه واختار تشكيلة قوية قدر الإمكان في مباراة لوس بلانكوس الأخيرة في الدوري. خاض تعادلاً ممتعاً من دون أهداف مع ريال بيتيس، وذلك في المباراة الأخيرة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في 28 مايو.