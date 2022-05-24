ضربة جزاء تُنهي مشوار فريق بلغاري مع الكرة

علي معالي (دبي)

قصة غريبة وطريفة وقعت أحداثها في ملاعب كرة القدم في بلغاريا، حيث كانت ضربة جزاء ضائعة كفيلة بإغلاق أبوب نادي تسارسكو سيلو إلغاء النشاط داخله بالكامل، حيث تسبب ضياع هذه الضربة في هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية.

وتعود فصول الحكاية التي وقعت في مباراة الهبوط بين نادي تسارسكو سيلو أحد فرق الدوري الممتاز بالدوري البلغاري أمام فريق "لوكوموتيف صوفيا، والتي انتهت بالتعادل 1-1 ليهبط تسارسكو للدرجة الثانية ويقرر مالك النادي بإلغائه تماماً.

وكان فريق "تسارسكو سيلو" يحتاج إلى الفوز فقط في المباراة الأخيرة على لوكوموتيف صوفيا، ليضمن البقاء في دوري الدرجة الأولى، وسنحت للفريق فرصة ذهبية لتحقيق حُلم البقاء باحتساب ضربة جزاء في الوقت الضائع، حيث كلف مدرب الفريق لاعبه البلغاري كافدانسكي بالتسديد.

ورفض اللاعب الجامبي يوسوفا يافا قرار المدرب وحاول أخذ الكرة من يد زميله كافدانسكي، وكاد الأمر أن يصل بينهما إلى حد العراك على من يسدد ركلة الجزاء، وهنا ركض رئيس النادي مانولوف بسرعة إلى أرض الملعب وأبعد يوسوفا عن الكرة، وكاد أن يضربه، لكن الصدمة الكبرى كانت في أن من اختاره المدرب ورئيس النادي أهدر ضربة الجزاء.

وكان فوز "تسارسكو" كفيلاً بالإبقاء على آماله في المشاركة بالملحق الفاصل لدوري الدرجة الأولى، نظراً لتفوقه بفارق الأهداف على "بوتيف فراتسا" ولكن الفريق أهدر ضربتي جزاء ليهبط بالتالي إلى الدرجة الثانية رسمياً.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث أعلن مالك النادي مانولوف أن تسارسكو لن يلعب في الدرجة الثانية، وأنه تم إلغاء النادي بالكامل بعد مشاركته لمدة 3 مواسم متتالية في الدرجة الأولى وبعد إنشائه رسمياً في 2015، حيث تصدر في موسم 2018- 2019 قمة الدرجة الثانية ليصعد للأولى.

لكنه لم يعش كثيراً مع المحترفين ليهبط في نهاية الموسم الحالي بل ويختفي من عالم الكرة تماماً بعد قرار "مانولوف"، الذي قال: استثمار الأموال في كرة القدم البلغارية هو أسهل طريقة لخسارتها، حيث قمت بشراء أرض وإنشاء النادي وعمل ما يلزم لكرة قدم احترافية بدافع حبي للعبة.

وعبر "مالونوف" عن ندمه بنزوله أرض الملعب ومنح كافدانسكي فرصة تسديد ركلة الجزاء بدلاً من زميله يوسوفا، قائلاً: رأيت الجدل الكبير بين اللاعبين للتصويب وما كان ينبغي لي أن أصل إلى هذا الحد في التعامل مع مثل هذا الموقف.

وما فعله رئيس النادي كان حديث الكثير من وسائل الإعلام حول العالم، فكتبت وسائل إعلام يونانية: اقتحم رئيس نادي تسارسكو الملعب، وأمسك بلاعب من رقبته لعدم تنفيذ ركلة الجزاء الحاسمة، ونتيجة لذلك نفذها آخر أضاعها ليسقط الفريق.

وتابعت: مباشرة بعد ركلة الجزاء الضائعة، صفق يافا لزميله كافدانسكي بسخرية ثم اندلع توتر جديد بينه وبين الرئيس حتى توقفت الكاميرات عن تسجيل الأحداث.