جماهير الريال تعاقب مبابي برسالة «الخيانة»

رضا سليم (دبي)

صبت جماهير ريال مدريد غضبها بطريقتها الخاصة علي النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي فضل تجديد عقده مع فريقه باريس سان جيرمان بدلاً عن التوقيع للنادي الملكي، رغم الاتفاق قبل فترة بين الطرفين علي معظم التفاصيل، ومنذ الإعلان عن اختيار مبابي البقاء في سان جيرمان، شنت جماهير الريال حملة موجهة ضد اللاعب الذي وصفته بالخائن، كما نشر لاعبو الريال رسائل مبطنة ب«الخيانة»، وعدم الوفاء بوعده لإدارة النادي.

وألغت جماهير ريال مدريد متابعتها لحسابات مبابي على مواقع التواصل الاجتماعي عقاباً له على غدره وخيانته وعدم الانتقال إلى ناديهم بعدما كانت الصفقة على وشك الإتمام إلا أنه فضّل الاستمرار مع باريس سان جيرمان حتى 2025.

وكشف برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني أن النجم الفرنسي خسر 350 ألف متابع لحسابه على شبكة «إنستجرام» منذ إعلان تجديد عقده مع سان جيرمان بسبب قرار مشجعي ريال مدريد بالتوقف عن متابعته بعد فشل صفقة انتقاله إلى النادي الملكي.

ووجه مبابي رسالة إلى النادي الملكي في تدوينة نشرها على «تويتر»: «سعيد لمواصلة اللعب في فرنسا وأشكر ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو_بيريز وأعلم خيبة أملهم وسأكون أول مشجع لريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول سأشاهده في منزلي في باريس».

ونشر كريم بنزيمة عبر حساب «إنستجرام» صورة لنجم الراب العالمي الراحل «توباك شاكور» رفقة صديقه، والذي تعرض للخيانة ويظهر خلفه في الصورة وتدور قصة حول أنه خانه وتسبب في قتله ويعتبر الكثيرون بمثابة رسالة مبطنة من بنزيمة بعد قرار مبابي بالبقاء في باريس.

وقال النجم الفرنسي: رأيت جميع لاعبي ريال مدريد ينشرون عبر حساباتهم الرسمية منشوراً يحمل رسالة «الخيانة» وليس بنزيمة فقط وأفهم أن هذه الرسائل تأتي بأوامر عليا ولا أريد المتاجرة بموضوع تجديد عقدي مع باريس والمبالغة في ذلك.

وأكدت تقارير إسبانية أن مبابي سيحصل على 50 مليون يورو في الموسم الواحد بعد تجديد عقده مع سان جيرمان إلى جانب مكافأة توقيع قدرها 100 مليون يورو بالإضافة إلى ذلك سيحصل اللاعب الفرنسي على نسبة 100 بالمئة من حقوق الصور الخاصة به.