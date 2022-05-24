رماة «التراب» في اختبار التقييم بـ«ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد الرماية إقامة اختبارات تقييم لرماة الأطباق من الحفرة «التراب»، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين بميادين نادي ند الشبا للرماية بدبي.

وقال الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس الاتحاد: إقامة اختبارات التقييم في نادي ند الشبا للرماية جاء استجابة لظروف معظم الرماة، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم حتى تصبح حظوظهم متساوية ولنيسر للكل فرصة المشاركة دون عناء مادي أو معنوي، في تقييم بالغ الأهمية للوقوف على مستوى الرماة قبيل المشاركات الخارجة المتبقية هذا الموسم.

وأضاف: وجدنا ارتياحاً من الرماة مما يبشر بنتائج طيبة في المستقبل القريب ونوه إلى أن استضافة نادي ند الشبا للرماية للتقييم، يعزز التعاون في الفترة المقبلة والتي ستشهد تعاوناً لافتاً مع أندية الدولة كافة، خاصة أن المرحلة المقبلة تعج بالمشاركات الخارجية، والتي نأمل أن تحظى بالتطور المنشود في الأداء والأرقام وبما يرضي طموحاتنا وطموحات رماتنا.

وثمن اتحاد الرماية استضافة نادي ند الشبا للرماية للتقييم، حيث حرص أعضاؤه على توجيه الشكر إلى أسرة فريق فزاع للرماية، وإلى الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم رئيس الفريق على تجاوبهم وتعاونهم المثمر والبناء مع الاتحاد.

كانت اللجنة الفنية باتحاد الرماية قد أوصت بإقامة تقييمين الأول يومي 28 و29 مايو والثاني يومي 4 و5 يونيو، لاختيار العناصر التي ستمثل الدولة وفق المعايير الفنية، التي يجب فيها على الرامي أن يحقق 372 طبقاً من أصل 400 طبق كحد أدنى للتأهل لتمثيل الدولة.