منافسة «ثلاثية» على «وصافة» دوري تحت 21

معتصم عبدالله (دبي)

فرض الفوز المثير لفريق عجمان على مضيفه العين 2-1 في «الجولة 25» وقبل الأخيرة لـ «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، منافسة «ثلاثية» على مقعد «الوصافة» في الجولة الأخيرة من عمر الدوري، والمقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين، بعدما ارتقى الشارقة إلى المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وتراجع العين إلى الثالث برصيد 51، وحافظ عجمان على مركزه الرابع برصيد 49 نقطة، فيما عزز شباب الأهلي «البطل» صدارته برصيد 63 نقطة.

وسجل خليفة الشيباني لاعب وسط «البرتقالي» هدفين في الدقيقتين 78 و94، ليحول تأخر فريقه أما مضيفه العين بهدف عيسى خلفان في الدقيقة 63، إلى فوز 2-1 على استاد خليفة بن زايد، وهو الفوز الـ 15 في مشوار عجمان ليحافظ على مركزه الرابع وينعش حظوظه في المنافسة على مقعد الوصافة في الجولة الأخيرة، في المقابل تراجع ترتيب «الزعيم»، والذي تكبد الخسارة الرابعة في سجله، إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده في 51 نقطة.

واستفاد الشارقة من تعثر العين، ليصعد إلى المركز الثاني برصيد 52 نقطة بفوزه على مضيفه الإمارات 2-1، وسجل ثنائية «الملك» عبد الرحمن المازمي في الدقيقة 19، و«البديل» كايو روزا في الدقيقة 64، فيما أحرز عمار عزيز هدف «الصقور» الوحيد في الدقيقة 41.

وعزز شباب الأهل المتوج باللقب مبكراً منذ الجولة 23، صدارته المستمرة للدوري، بعدما حول تأخره أمام مضيفه بني ياس بهدف حمدان المهري في الدقيقة الأولى، إلى فوز 3-1 بفضل ثلاثية جويلهيرم في الدقيقة 13، وجوستافو 36، ومحمد المدني 78، ورفع «الفرسان» رصيده إلى 63 نقطة مقابل 18 للسماوي صاحب المركز قبل الأخير.

وشهدت بقية مباريات الجولة 25، فوز العروبة على مضيفه الوصل 2-1، وتفوق النصر أمام الظفرة على ملعب الأخير 1-0، واتحاد كلباء أمام مضيفه خورفكان 2-1، فيما حسم الوحدة «الديربي» أمام جاره الجزيرة 3-1، وهو الفوز الوحيد «داخل القواعد» خلال الجولة، ليرفع العنابي رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع مقابل 40 للجزيرة السادس.