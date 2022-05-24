ختام مميز للجولة الأولى من «الشارقة الدولية» للدراجات المائية

الشارقة (الاتحاد)

أسفرت نتائج الجولة الأولى من بطولة الشارقة الدولية للدراجات المائية، التي شهدت منافسات قوية بين 70 مشاركاً تنافسوا في 4 فئات، عن فوز البطل مانع المرزوقي بالمركز الأول في فئة جالس مفتوح، بينما جاء في المركز الثاني البطل خالد المازمي، وحصد البطل عيسى آل علي المركز الثالث. وفي فئة واقف مفتوح نال المركز الأول عمر عبد الله راشد الراشد، وجاء في المركز الثاني أحمد عيسي الحمادي، وثالثاً عبد الله الحويطات.

وفي فئة واقف مخضرمين حصد المتسابق محمد محسن علي المركز الأول، وجاء ناصر حميد عبيد النعيمي في المركز الثاني، وثالثاً عبد العزيز الحمادي.

أما فئة الناشئين، فجاء في المركز الأول المتسابق علي آل علي، وحصد المتسابق كير ايفانوف المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث المتسابق حامد عيسي الحمادي.

وشهد حفل التتويج خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأحمد عبدالله بن يعروف النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأعضاء المجلس البلدي في دبا الحصن، وأحمد عيسى الحوسني مدير عام النادي.