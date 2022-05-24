تشافي: برشلونة لن يتحمل موسماً جديداً من دون بطولات

سيدني (أ ف ب)

أكّد مدرب نادي برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز أن فريقه في حاجة إلى إعادة بناء بعد موسم مضطرب، لكنه رفض التأكيد ما إذا كان مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيكون أحد اللاعبين القادمين إلى صفوفه.

وأنهى الفريق الكتالوني الدوري المحلي متخلفاً بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد البطل بعد خسارته في الجولة الأخيرة على أرضه أمام فياريال صفر-2، كما خسر 4 من مباريات التسع الأخيرة في مختلف المسابقات.

ويقوم برشلونة بجولة في أستراليا حيث يخوض مباراة ودية ضد مباراة تجمع أبرز نجم الدوري الأسترالي.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي الثلاثاء في سيدني: يتعين علينا تطوير أدائنا بشكل كبير الموسم المقبل، لقد تطورنا كثيراً منذ نوفمبر، ملمحاً إلى التاريخ الذي استلم فيه تدريب الفريق خلفاً للهولندي رونالد كومان عندما كان الفريق يحتل المركز التاسع في الليجا.

وعلى الرغم من نجاح تشافي في إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة من خلال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فانه في المقابل خرج من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» على يد اينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي توج بها لاحقا بفوزه على رينجرز الأسكتلندي بركلات الترجيح.

وأضاف تشافي: اعتقد باننا على الطريق الصحيح، يتعين علينا أن نشعر بالإيجابية. لكن الموسم المقبل يجب أن نكون أكثر تنافسية والفوز بدوري الأبطال لما لا، لأنه لا يمكن أن نخوض موسماً آخر من دون الفوز بالألقاب، لدينا الخطة في هذا الصدد.

في المقابل، رفض تشافي تأكيد ما إذا كان يرغب في الحصول على خدمات الهداف البولندي في صفوف بايرن ميونيخ الألماني في ظل تصريحات وكيل أعمال الأخير بيني زاهافي بنية موكله ترك الفريق البافاري.

وقال: لا استطيع تأكيد ليفاندوفسكي أو أي أسماء أخرى. بطبيعة الحال نحن نبذل جهوداً والواقع انه يتعين علينا إكمال عملية التطوير.

واردف قائلاً: عندما نريد الإعلان عن لاعبين جديد سنفعل ذلك لكنه ليس الوقت المناسب حالياً.