سالم عبدالرحمن يخطف الفوز الثاني في «ماسترز الشطرنج»

رضا سليم (الشارقة)

واصل سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، نتائجه المتميزة في بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، وبطولة التحدي للمصنفين تحت 2300 نقطة، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعد فوزه على الأرميني آرام هاكوبيان ضمن الجولة الثالثة من بطولة الشارقة ليرفع رصيده إلى 2.5 نقطة بواقع انتصارين وتعادل، والطريف أن التهاني انهالت على الفتي الذهبي ليس فقط للتألق والفوز بالمباريات بل أيضاً بمناسبة قدوم المولودة «لطيفة».

كان عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي قد افتتح الجولة الثالثة، حيث أثنى على الجهود الكبيرة المبذولة من فريق العمل القائم على تنظيم بطولة الشارقة ماسترز الدولية الخامسة للشطرنج، مشيراً إلى تطور مستواها من عام إلى آخر مبدياً سعادته بتواجده في أكبر نادٍ للشطرنج بالعالم، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

وعلى مستوى نتائج الجولة، تقاسم الأوزبكي الأستاذ الدولي الكبير جواهر سينداروف ونظيره الإيراني الأستاذ الدولي الكبير ايدن بويا نقطة المباراة، في لقائهما على الطاولة الأولى ليجمع كل منهما 2.5 نقطة من ثلاث جولات، وعلى الطاولة الثانية ظفر الأذريبجاني ميسراتدين إسكندروف بنقطة المباراة على حساب غريمه الصربي ألكسندر اينديتش، ليتصدر البطولة مؤقتاً بثلاث نقاط كاملة، كما اعتلى الهندي أباجيت جوبتا سلم الترتيب أيضاً بعد نهاية الجولة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفوزه على مواطنه رونق سدواني، وحقق الروسي أليكسي سارانا فوزاً مستحقاً على الأرميني روبير هوفهانيسيان.

فيما أسفرت نتائج الجولة الثالثة لبطولة التحدي المقامة على هامش بطولة الماسترز، عن تعادل العراقي أكار صالح مع الباكستاني مرتضى علي بعد مباراة ماراثونية استمرت لما يقارب الخمس ساعات، وعلى الطاولة الثانية حقق إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة فوزاً صعباً في الثواني الأخيرة على الأردني أحمد الخطيب، ليتصدر إبراهيم سلم الترتيب برصيد ثلاث نقاط، وحقق الموهوب محمد سعيد اليليلي لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة فوزه الثالث على التوالي على حساب البريطاني تشارلز ستوري، وواصل علي عبد العزيز لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة تقديم عروضه القوية، بفوزه في الجولة الثالثة على ولاء ثروت، وحقق الفلسطيني راجي صايل نتيجة ملفتة على حساب منافسه الجزائري إبراهيمي الأمين، كما تمكن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سالم عبدالرحيم من تحقيق فوزه الأول في البطولة على حساب الليبي علي المجبري، وفاز خليفة خالد لاعب نادي الفجيرة الدولي على الفلسطيني محمد سدر وأحرزت روضة السركال لاعبة نادي أبوظبي الفوز على حساب العماني سعيد البلوشي.

