نجوم «الريشة الطائرة» يرفعون شعار التحدي في «دولية فزاع»

دبي (الاتحاد)

رفع نجوم دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020» شعار التحدي، مع وصولهم دبي للمشاركة في «دولية» فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، حيث يوجد في النسخة الحالية نخبة من أبطال طوكيو الحائزين الذهب والفضة والبرونز، ما ينعكس بمرود الإيجابي على المستوى الفني لهذا الحدث المهم، الذي ينطلق اليوم بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بمشاركة 30 دولة.

ومن أبرز المشاركين في نسخة دبي والذين حلقوا بذهبية دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة، الماليزي شيالو صاحب المركز الأول في مسابقة الوقوف العلوي رقم 5، وبطلي الهند برامود بوقات «ذهبية الوقوف السفلي رقم 3» ونيقار «فئة الأقزام»، بينما يغيب الفرنسي لوكاس بطل العالم بسبب الإصابة والتي حرمته من التواجد في دبي، رغم تألقه في بطولة الريشة الطائرة في نسختها الماضية، حين فاز ب 3 ذهبيات الفردي رجال، والزوجي رجال والزوجي المختلط.

من ناحيته، أعرب محمد طالب رئيس بعثة العراق، عن سعادته بالظهور الأول لمنتخب بلاده في هذا الحدث بعد استحداث اللعبة في هذا العام، مبيناً أن الظهور الأول للعراق خارجياً من أجل الاحتكاك وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

ووصف طالب بطولات فزاع بالرقم المهم في خريطة رياضة لأصحاب الهمم، مؤكداً أن حرص الأبطال النخبة على التواجد فيها يؤكد قيمة هذا الحدث مثمناً الجهد الكبير الذي ظلت تبذله اللجنة المنظمة حتى يحقق أهدافه المنشودة.

وكشف رئيس البعثة العراقية أن المرحلة المقبلة ستشهد تكوين فريق للسيدات، مبيناً أن منتخب بلاده يشارك حالياً بـ 6 لاعبين وهو فريق حديث التكوين.