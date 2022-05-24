النسخة الـ16 لنصف ماراثون رأس الخيمة تنطلق 18 فبراير

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن تنظيم النسخة الـ 16 لنصف ماراثون رأس الخيمة يوم 18 فبراير 2023، مع اختيار «أندر آرمور»، العلامة التجارية الرائدة للملابس الرياضية، شريكاً فنياً جديداً للحدث الرياضي.

ويعود أسرع نصف ماراثون في العالم مرة أخرى إلى جزيرة المرجان، ليستقطب نخبة من أبرز العدائين العالميين وعشاق الجري من الهواة والمحترفين من جميع أنحاء العالم، للتنافس ضمن أحد أهم الأحداث الرياضية الرئيسية في الإمارات، حيث يُفتح اليوم باب التسجيل للراغبين بخوض السباق مع عروض الخصم المبكر بنسبة 30% حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وترحب هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بتعاونها مع «أندر آرمور»، العلامة التجارية للملابس الرياضية، لتكون شريكاً فنياً للحدث الرياضي.

ويأتي الإعلان عن استضافة السباق في نسخته الجديدة، بعد بضعة أشهر من تحطيم العداء الأوغندي جاكوب كيبليمو، الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون بزمن قدره 57 دقيقة و56 ثانية في فئة النخبة للرجال، وتسجيل العداءة الإثيوبية جيرماويت جيبريهير رقماً قياسياً جديداً في فئة النخبة للسيدات، بزمن قدره ساعة و4 دقائق و14 ثانية، وهي الأرقام التي شكلت أبرز أحداث سباق نصف ماراثون رأس الخيمة، الذي شهد أجواء حماسية وتشويقية، وأرقاماً قياسية، وتحقيق إنجازات فردية عبر مختلف فئات السباق.

وقال إياد راسبيه، المدير التنفيذي لتطوير سياحة الوجهة وفعاليات الحوافز والمؤتمرات في هيئة رأس الخيمة لتطوير السياحة: يسعدنا الإعلان عن موعد انطلاق النسخة ال 16 من أسرع نصف ماراثون في العالم، الذي تستضيفه رأس الخيمة المميزة بطبيعتها الرائعة مواصلًا مسيرة التطوير والتميز عامًا بعد عام، وبدا هذا التطور والازدهار واضحاً خلال السنوات الماضية. ونحن على ثقة أن نسخة سباق 2023 ستحافظ على مسيرة السباق المكللة بالنجاح والتميز، والتاريخ العريق لهذا الحدث.

وتابع: المستويات العالمية الرائدة والأرقام القياسية الجديدة التي سطرتها البطولة في سجلاتها خلال شهر فبراير، تُظهر مدى شعبية نصف ماراثون رأس الخيمة، مستقطباً نخبة من أبرز العدائين في العالم، وجمهوراً واسعاً من المشاركين، بالإضافة إلى الزوار من جميع أنحاء الدولة والعالم.

وقال لي ديفون، نائب رئيس شركة أندر آرمور: فخورون ومتشوقون لهذه الشراكة مع هيئة رأس الخيمة للسياحة والتنمية ومنظمة RCS للرياضة والفعاليات، لتنظيم أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم. تكمن مهمتنا في دعم ومساعدة كافة الرياضيين المشاركين في الحدث، وذلك من خلال توفير ملابس رياضية مبتكرة ومريحة، فضلاً عن منح فرص مميزة للانضمام إلى السباق العالمي.