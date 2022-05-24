الأربعاء 25 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«الجري الثلجي» يجمع العالم في دبي 11 يونيو
«الجري الثلجي» يجمع العالم في دبي 11 يونيو
24 مايو 2022 10:19

دبي (الاتحاد)
أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم»، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من «سباق دبي للجري الثلجي»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يقام يوم 11 يونيو المقبل، وتستضيف منافساته قاعة سكي دبي الثلجية في مول الإمارات.
ويتاح التسجيل في السباق ضمن فئتين، الأولى تمتد لمسافة 3 كيلومترات، والفئة الثانية تمتد لمسافة 5 كيلومترات، وذلك لكافة فئات المجتمع من جميع الجنسيات حول العالم من داخل وخارج الدولة، من عمر 16 سنة فما فوق للمشاركة في هذا السباق الفريد، الذي يساهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي، عبر توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف، وهو الأمر الذي يعد فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة، التي تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من 4 درجات تحت الصفر في وقت الصيف، مما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي ويستمر التسجيل حتى يوم 3 يونيو.
وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في الأجندة السنوية لمجلس دبي الرياضي، حيث يحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات، وكذلك لأصحاب الهمم، إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية، لتوفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كافة الجنسيات التي تعيش في دبي لممارسة الرياضة التي يفضلونها، ويولي المجلس اهتمامًا كبيرًا بالرياضات الثلجية، حيث ينظم المجلس بالتعاون مع شركة «ماجد الفطيم» العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية على مدار العام.
وقال محمد العتري، نائب رئيس مشاريع الثلج لدى ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما: في الماضي كان الحفاظ على اللياقة البدنية خلال أشهر الصيف تحديًا كبيرًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لذا يسعدنا أن نتشارك مرة أخرى مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة هذا الحدث الفريد، للجري على الثلوج، وسكي دبي هي المكان المثالي للبقاء نشيطاً، والاسترخاء والاستمتاع، ولدينا مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تركز على المجتمع على مدار العام لضمان أن الناس يمكنهم تبني أسلوب حياة نشط.

مجلس دبي الرياضي
مول الإمارات
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا في برلين
اليوم 10:24
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للمحاسبة يطلق منصة الإبلاغ عن المخالفات "واجب"
اليوم 10:24
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
الرياضي
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
اليوم 10:16
بيل جيتس
دنيا
بيل جيتس يدعو لتطوير لقاحات تمنع العدوى لفترة طويلة
اليوم 10:11
شغب «كونفرنس ليج» يجتاح تيرانا!
الرياضي
شغب «كونفرنس ليج» يجتاح تيرانا!
اليوم 09:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©